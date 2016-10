Acht Tipps für die nächste Fliegerbombe Noch immer lauern Blindgänger aus dem Krieg im Boden. Das sollten die Dresdner beim nächsten Alarm wissen.

zurück Bild 1 von 2 weiter Ausnahmesituation in Räcknitz: Vor zwei Wochen finden Bauarbeiter eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Das Gebiet wird evakuiert. © Roland Halkasch Ausnahmesituation in Räcknitz: Vor zwei Wochen finden Bauarbeiter eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Das Gebiet wird evakuiert.

Die zwei, die den Blindgänger in Räcknitz unschädlich gemacht haben: die Sprengmeister Thomas Lange (l.) und Thomas Zowalla nach der Entschärfung.

Es vergeht fast kein Jahr, in dem in Dresden kein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden wird. In dem der Kampfmittelbeseitigungsdienst zur Entschärfung gerufen wird und Tausende Dresdner ihre Wohnungen verlassen müssen. Die Evakuierung nimmt die meiste Zeit in Anspruch. Für die Betroffenen ist sie mitunter traumatisch. Um ihnen die Angst zu nehmen und Verzögerungen in Zukunft zu vermeiden, hat das Katastrophenschutzamt der Stadt nun Tipps herausgegeben. Denn die nächste Fliegerbombe wird bestimmt ausgegraben.

Das sollten Dresdner beim nächsten Alarm wissen zurück 1 von 9 weiter Wie erfahre ich, ob ich meine Wohnung überhaupt verlassen muss? Tritt eine Notsituation wie die Evakuierung eines halben Stadtteils ein, schaltet das Rathaus ein Bürgertelefon. Dort erfahren die Dresdner, ob ihr Haus im Evakuierungsradius liegt, wann sie ihre Wohnung verlassen müssen und wann die Bombe endlich entschärft ist. Die Nummer ist immer die gleiche: 4887666 Darf ich noch eine Tasche packen, bevor ich die Wohnung verlasse? Eine Tasche ja, aber keinen Koffer. Die Feuerwehr spricht von Notfallgepäck. Dort gehören Getränke und Snacks hinein, die für mindestens zwölf Stunden reichen. Außerdem rät das Katastrophenschutzamt, Ausweis, Krankenkarte, Medikamente und Geld einzustecken. Auch Decke und Schlafsack seien nicht verkehrt. Damit es nicht langweilig wird, werden Zeitschriften, Bücher und Spiele empfohlen. Und wer das Haus mit Kindern verlassen muss, sollte an ein Kuscheltier und Süßigkeiten denken. Wo komme ich unter, bis die Bombe entschärft ist? Wie der letzte Bombenfund gezeigt hat, müssen Bewohner damit rechnen, die Nacht woanders zu verbringen. Die Entschärfung dauert zwar höchstens eine Stunde. Doch die Räumung des gesamten Gebiets um die Bombe herum kann sich in die Länge ziehen. Vor zwei Wochen mussten rund 2000 Dresdner ihre Häuser verlassen. Sechs Stunden vergingen, bis das geschafft war. Die Feuerwehr rät, zuerst bei Verwandten, Freunden oder Arbeitskollegen unterzukommen. Klappt das nicht, so werden Notunterkünfte wie Turnhallen geöffnet. Vor zwei Wochen hatten so rund 190 Dresdner ein Dach über dem Kopf. Zu den Notunterkünften fahren Sonderbusse von Sammelplätzen aus ab. „Dabei kann es zu Wartezeiten kommen.“ In Räcknitz mussten die Anwohner bis zu einer Stunde an der Haltestelle stehen, da der normale Linienbetrieb in diesem Gebiet eingestellt wurde. Kann ich gezwungen werden, meine Wohnung zu verlassen? Ja. Stoßen Bauarbeiter auf einen Blindgänger, so besteht die Gefahr, dass die Bombe in die Luft geht. Die größte Gefahr geht dann von umherfliegenden Splittern aus. Außerdem kann die Druckwelle Fensterscheiben zerstören. Das bedeutet, alle Personen, die sich im gefährdeten Gebiet aufhalten, müssen dieses sofort verlassen, damit der Kampfmittelbeseitigungsdienst mit der Entschärfung beginnen kann. Wer sich weigert, die Wohnung zu verlassen und den Einsatzkräften nicht die Tür öffnet, kann erfolgreich Überzeugungsarbeit. „Die Evakuierung dient der eigenen Sicherheit“, sagt der Katastrophenschutz. Muss ich den Strom abstellen, bevor ich meine Wohnung verlasse? Wer raus muss, verlässt seine Wohnung, wie wenn er einkaufen geht. Das heißt: Licht aus, Radio und Fernseher ausschalten, Fenster und Eingangstür schließen. Der Strom muss nicht abgestellt werden. Ich habe ein Haustier. Darf ich das mitnehmen? Hund, Katze oder Meerschwein sollten nur mitgenommen werden, wenn sie nicht über mehrere Stunden allein in der Wohnung bleiben können. Der Rat der Feuerwehr: „Versorgen Sie Haustiere ausreichend, bevor Sie die Wohnung verlassen.“ Wie kann ich als Betroffener den Einsatzkräften helfen? Vor allem ältere Menschen können ihre Wohnung nicht selbstständig verlassen. Deshalb bittet die Feuerwehr um Hinweise, ob es in der Nachbarschaft Personen gibt, die Hilfe benötigen. Für sie werden dann Transporte organisiert. Muss ich mich melden, wenn ich die Wohnung verlassen habe? Die Stadt beruhigt: Aufs Amt muss in einer Krisensituation niemand, um sich zu melden. „Sie können sich außerhalb des gesperrten Areals frei bewegen, also persönliche Besorgungen erledigen, in Restaurants oder Kinos ausweichen oder nach Belieben verreisen“, stellt das Katastrophenschutzamt klar. Um Suchanfragen besorgter Angehöriger zu vermeiden, sollte man sie aber möglichst schnell informieren.

zur Startseite