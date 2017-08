Acht neue Schulen für Dresden Der Entwurf des Schulnetzplanes bringt völlig neue Vorschläge. Auch Doppelstandorte sind dabei.

Die interaktive Karte ist weiter unten im Text eingebunden.

Nur neun Monate ist es her, dass der damalige Schulbürgermeister Peter Lames (SPD) seine Ideen für die Schulnetzplanung vorstellte. Doch sein Nachfolger Hartmut Vorjohann (CDU) hat die Zeit genutzt, diesen Entwurf gründlich umzuarbeiten. Gestern stellte er die Hauptpunkte daraus vor. Kurz zusammengefasst heißen sie: mehr Gymnasien, dafür weniger Oberschulen. Förderschulstandorte sollen konzentriert werden. Das sind seine Pläne für die verschiedenen Schularten.

Grundschulen

Die Prognosezahlen der künftigen Erstklässler haben sich verändert. Statt 5 900 Sechsjähriger erwartet die Stadt nur noch maximal 5 200 im Schuljahr 2022/23. Deshalb wird die geplante 146. Grundschule in Pieschen zunächst nicht gegründet. Bereits am Montag startete die neue 147. Grundschule auf der Maxim-Gorki-Straße. Im kommenden Schuljahr soll die 153. Grundschule auf der Löbtauer Fröbelstraße öffnen, ein Jahr später die 148. Grundschule auf der Friedensstraße in der Neustadt. Mehr Platz im Hinblick auf den Bau der Lingnerstadt soll der Gebäudetausch der 10. Grundschule Struvestraße mit der Förderschule Zinzendorfstraße im nächsten Jahr bringen. Statt zwei Klassen pro Jahrgang passen dann vier hinein.







Oberschulen



„Wir benötigen mehr Oberschulplätze“, hatte der Leiter des Schulverwaltungsamtes Falk Schmidtgen noch vor neun Monaten gesagt. Heute stellt er die entgegengesetzte These auf, nachdem ausgewertet wurde, wie Eltern auf die neuen Zugangsbedingungen an Gymnasien reagieren. Fünf Prozent weniger meldeten ihr Kind danach an einer Oberschule an. „Wir benötigen deshalb keine fünfzügige Oberschule mehr am Kohlebahnhof Freiberger Straße“, ist Schmidtgens Fazit. Drei Züge reichen aus, und somit ist Platz für ein dreizügiges Gymnasium. „Das rückt deutlich näher an die Innenstadt als das vorgesehene Gymnasiums Gorbitz“, so Schmidtgen. Dieses soll nicht eingerichtet werden. Und damit wäre gleich noch ein weiteres heiß diskutiertes Schulproblem gelöst. Das berufliche Schulzentrum für Wirtschaft, das zunächst vom Leutewitzer Ring in Gorbitz nach Prohlis auf die Boxberger Straße ziehen sollte, bleibt am Standort.



In fünf Jahren, nämlich zum Schuljahr 2021/22, sollen zwei neue Oberschulen am Seidnitzer Schilfweg und an der Ecke Stauffenbergallee/Königsbrücker Straße in Betrieb gehen. Größte Überraschung in der Präsentation der neuen Pläne war wohl die Aussage, dass die 101. Mittelschule von der Johannstadt in einen Neubau auf der Cockerwiese ziehen und fünf Züge haben soll. Auch das sei eine Reaktion auf die entstehenden Wohnungen der Lingnerstadt.



Gymnasien



Wenn die Johannstädter Schule frei geworden ist, soll dort 2022 das neue Gymnasium Johannstadt an den Start gehen. Zielgruppe sind vor allem die Schüler aus Striesen und Blasewitz, die es gut erreichen können, sagt Schmidtgen. Bereits neu gestartet sind dieses Jahr die Gymnasien Tolkewitz und Pieschen, im kommenden Schuljahr kommt das Gymnasium Seidnitz dazu. Sein Standort steht noch nicht fest.



Favorit der Verwaltung ist ein Areal neben der Margonarena an der Bodenbacher Straße. Dort befindet sich bereits ein Schulhaus, in dem eine Außenstelle des beruflichen Schulzentrums Zeigner untergebracht ist, die perspektivisch ins Haupthaus zieht. „Wir benötigen einen Erweiterungsbau, für den eventuell Sportplätze verlegt werden müssen“, sagte Schmidtgen. Die Gründung des Hauses soll zunächst am Berthelsdorfer Weg erfolgen. „Ich kenne den Wunsch nach einem Gymnasium in Prohlis, aber der Bedarf ist dort durch das Hülße-Gymnasium gedeckt“, sagt Vorjohann.



Universitätsschule



In diesem Thema ist ordentlich Bewegung. Während die Stadt schon eine Vorlage fertig hat, wonach die zum kommenden Schuljahr geplante Universitätsschule am Schilfweg eingerichtet werden und später auf die Boxberger Straße ziehen könnte, gibt es jetzt vonseiten der TU-Verantwortlichen die Idee, diese Schule an den bestehenden 101. und 102. Grund-und Oberschulen in der Johannstadt zu gründen. Beide Schulen haben Probleme und sehen eine Chance in der Zusammenarbeit mit der Universitätsschule. „Hier müssen wir abwarten, wie sich die politische Diskussion entwickelt. Da ist eine offene Debatte“, sagt der Schulbürgermeister.



Förderschulen



Eine erstaunliche Zahl nannte Schulverwaltungsamtsleiter Schmidtgen. In diesem Jahr sei die Nachfrage bei Schulen für geistig Behinderte um 30Prozent gestiegen. Die Ursachen kenne die Stadt nicht. Sie will jedoch mehrere Förderschulen in Pieschen konzentrieren. Zum Schuljahr 2019/20 sollen die Schulen für geistig Behinderte von der Schweitzer und der Marienberger Straße zur Konkordienstraße umziehen. Von dort zieht die Schule zur Lernförderung zum Stammhaus Leisniger Straße.



Politische Reaktionen



Die Kooperation aus Grünen, Linken und der SPD wirft Vorjohann vor, die Oberschulen zu vernachlässigen, und kritisiert, dass Förderschulen konzentriert und so der Übergang in Regelschulen erschwert wird. Auch dass Prohlis und Gorbitz kein Gymnasium erhalten, sehen sie als Fehler an. Im November soll der Stadtrat den Schulnetzplan beschließen.





