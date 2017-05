Acht Nachwuchssportler fahren zur DM nach Bad Kreuznach Die SG Kanu Meißen trumpft bei den Ostdeutschen Titelkämpfen auf. Die Ausbeute: 12 Medaillen.

© Symbolfoto: Norbert Millauer

Meißen/Spremberg. Am Samstag fand in Spremberg die Ostdeutsche Meisterschaft im Kanuslalom statt, bei der es um die Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften ging.

Neben acht Titeln, drei Silbermedaillen und einmal Bronze, die von den Sportlern der SG Kanu Meißen erkämpft wurden, konnten sich acht Sportler für die Deutsche Meisterschaft der Schüler, die in vier Wochen in Bad Kreuznach stattfindet, qualifizieren. Außerdem erreichte Jugendfahrer Oliver Wolke die Startberechtigung für den Deutschlandcup U18 und die Deutsche Jugendmeisterschaft im Juli in Augsburg.

Ostdeutsche Meister wurden Til Fröhlich und Jonas Schumann (männl. Schüler A C2), Helene Schneider und Lena Götze (weibl. Schüler A C2), Maik Wiedemann (Herren AK A C1 sowie im Mix C2), Helene Schneider (weibl. Schüler B K1 und C1) sowie die Mannschaften männl. Schüler 3 x K1 mit Fröhlich-Schumann-Streck und männliche Schüler 3 x C1 mit Jahn-Schmidt-Herrschuh.

Silber holten Hugo Jahn und Moritz Schmidt (männl. Schüler B C2), Jonas Schumann (männl. Schüler A C1) und die Mädchenmannschaft mit Schneider-Götze-Heinecke. Bronze ging noch an Lena Götze bei den weiblichen Schülern A C1.

Im Rahmenrennen der C-Schüler zeigten die Meißner eine große Präsenz und stellten die Hälfte der Starter, was für eine sehr gute Nachwuchsarbeit des Vereins spricht.

Erwähnenswert ist vor allem der Mannschaftslauf der C-Schüler Finley Fischer, Aeneas Heinecke und Felix Schmidt, die in ihren Einzelläufen die schweren Tore im Wehrbereich nicht fahren mussten und nun aber alle Tore mit Bravour meisterten und den 7. Platz belegten.

