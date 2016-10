Acht Millionen fürs neue Sportzentrum Kunstrasenplatz, Mehrfeldhalle, Buswendeschleife: Für die Umgestaltung Am Eichenhain liegt ein erster Entwurf vor.

Hier soll sich was tun: der Gröditzer Bürgermeister Jochen Reinicke (parteilos) anno 2015 vor der ehemaligen Schwimmhalle. Die soll bald einem neu gestalteten Freizeitpark weichen. Das Ganze ist aber nur ein Baustein bei der geplanten, großangelegten Neugestaltung des Areals zwischen Waldweg und Am Eichenhain.



Egal ob Fußball, Leichtathletik oder Tennis: Am westlichen Stadtrand von Gröditz befindet sich schon heute das Sportzentrum der Röderstadt. Hier stehen mehrere Vereinshäuser, hier befinden sich wichtige Trainings- und Wettkampfstätten. In den nächsten Jahren soll der Komplex Am Eichenhain rundum modernisiert werden. Wie teuer das werden dürfte, wurde jetzt erstmals benannt: Die grob geschätzten Kosten werden sich auf mehr als acht Millionen Euro belaufen, so Bürgermeister Jochen Reinicke (parteilos) im Stadtrat.

Hunderttausende für Hallenabriss

Gröditz schickt sich an, die Ideen aus dem Konzept „Generationen in Bewegung“ umzusetzen. Das knapp 90-seitige Papier liegt seit 2015 vor und beinhaltet die Ideen für die Entwicklung der Sport- und Freizeitstätten der Röderkommune. Stadtverwaltung, Sportvereine und Bürger hatten die Vorschläge über mehrere Monate hinweg bei gemeinsamen Treffen entwickelt. Ein Planungsbüro hat daraus jetzt konkrete Vorhaben abgeleitet und die Kosten dafür grob geschätzt.

Konkret sind der Abriss der alten Schwimmhalle und der mit ihr verbundenen Sporthalle vorgesehen – was rund 700 000 Euro kosten wird. Als Ersatz soll direkt gegenüber eine Zweifelder-Halle entstehen, die parallel zwei Nutzungen ermöglichen soll. Inklusive Außenanlagen dürfte allein der Hallenbau mit drei Millionen Euro zu Buche schlagen. Der zweite große Kostenpunkt: die Erschließungsachse Waldweg mit Wendeschleife für Linien- und Veranstaltungsbusse Am Eichenhain sowie mehrere Parkplätze. Der Straßen-, Radweg- und Parkplatzbau ist momentan auf anderthalb Millionen Euro taxiert.

Ähnlich hoch werden die Kosten für den Umbau des Multifunktionsgebäudes vom TSV Blau-Weiß eingeschätzt. Das Haus soll künftig barrierefrei sein und künftig mehrere Bowling- und Kegelbahnen enthalten. In das benachbarte Gebäude der Fußballer sollen 200 000 Euro fließen. Jeweils eine halbe Million Euro veranschlagt die Stadt für den einen neuen Kunstrasenplatz samt Flutlichtbeleuchtung, für die Sanierung des Leichtathletik-Stadions und für den geplanten Fitness- und Freizeitpark. Der soll auf der Freifläche entstehen, die durch den Abriss der Sport- und Schwimmhalle entsteht. Die Erschließung der Tennisanlage samt Parkplätzen gehört mit geschätzt 40 000 Euro zu den kleineren Kostenpunkten beim Großvorhaben Sportzentrum.

Auch wenn laut Stadtchef Reinicke der jetzige Entwurf noch lange nicht in Stein gemeißelt ist: Was sich die Stadt Am Eichenhain vorgenommen hat, bleibt eine Mammutaufgabe. Vor allem für den Stadthaushalt. Wie beim Großvorhaben Dreiseithof setzt der Bürgermeister jedoch auch diesmal darauf, dass sich der Freistaat spendabel zeigt und das Vorhaben mit reichlich Zuschüssen co-finanziert. Die Rede ist von etwa zwei Dritteln der Gesamtkosten. Den Rest müsste die Kommune aus ihrem Haushalt zur Verfügung stellen.

Positive Signale vom Land gebe es bereits: Es habe im Oktober bereits Vorgespräche mit dem Innenministerium über die Förderung der geplanten Baumaßnahmen Am Eichenhain gegeben, so der Stadtchef vor den Stadträten. Es liege jetzt an den Gröditzern, sich um die weiteren Planungen und die Umsetzung zu kümmern, so Jochen Reinicke. Als Zeitraum nannte er die nächsten fünf Jahre.

Wohnbau-Standorte nicht vergessen

Im Stadtrat wird das Vorhaben überwiegend positiv gesehen. Auch von SPD-Fraktionschef Peter Packroff. Er sprach sich dennoch dafür aus, die Stadt solle angesichts sinkender Bevölkerungszahlen die Entwicklung von Wohnbau-Standorten nicht aus dem Blick verlieren. „Mich stört, dass andere Gegenden da besser sind.“

Bürgermeister Reinicke erklärte, mit den Plänen für das Areal Am Eichenhain reagiere die Stadt auf das Thema Demografie. Gröditz wolle attraktiv bleiben und sich wichtiges Zentrum der für andere in der Gegend profilieren. Er wolle zwar „keine Diskussion zur Eingemeindung führen“, so Reinicke. Aber es müsse über die Stadtgrenzen hinaus gedacht werden – in Richtung Sachsen als auch Brandenburg. Gleichwohl werde das Thema Wohnbau-Flächen in Gröditz während der nächsten Monate eine Rolle spielen, so der Stadtchef.

