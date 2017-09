Acht Männer geraten auf dem Postplatz aneinander

Verdächtige Umtriebe bei Weißwasser Am Donnerstagmittag beobachtete ein aufmerksamer Zeuge Ungewöhnliches an einem Waldstück in Weißwasser. Wie eine Polizeisprecherin berichtet, hatte dort, an der Süßmuthlinie, ein Transporter gehalten. Der Zeuge habe gegen 13.30 Uhr beobachtet, wie dessen Fahrer im Anschluss mit Fahrrädern hantierte. Eine Streife des örtlichen Polizeireviers suchte die Stelle auf. Dort fand sie ein Damenfahrrad der Marke Fischer und stellte es sicher. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und prüft derzeit, ob das Zweirad entwendet wurde.

Motorradfahrer stürzt in Zittau Ein 63-jähriger Motorradfahrer war am Donnerstag, gegen 21.45 Uhr, mit seiner Honda in Zittau auf dem Töpferberg in Richtung Weberkreuzung unterwegs. Zur selben Zeit soll ein weiß lackierter Transporter von der Äußere Weberstraße in Richtung Weberkreuzung gefahren sein, der die Vorfahrt missachtet habe. Der Motorradfahrer versuchte auszuweichen, was jedoch misslang. Er stürzte mit seinem Gefährt, zog sich leichte Verletzungen zu. Ohne anzuhalten, ging der Transporter-Fahrer stiften, verließ die Unfallstelle in Richtung Heinrich-Heine-Platz. Der Unfallschaden wurde auf rund 200 Euro taxiert. Die Polizei ermittelt.

Mitsubishi stößt gegen Laster Der 57-jährige Fahrer eines Sattelschleppers wollte am frühen Donnerstagnachmittag in Schönbach an der Kreuzung Neusalzaer Straße/Löbauer Straße geradeaus auf die Beiersdorfer Straße fahren. Dort jedoch kollidierte der Lkw mit einem Mitsubishi (Fahrer 56). Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Unfallschaden wird auf rund 10000 Euro geschätzt.