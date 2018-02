Acht Kämpfer auf dem obersten Treppchen Die Sportler des Lichtenberger Vereins holen in allen Klassen, in denen sie starten, den Sieg. Auch die Kamenzer sind erfolgreich.

Zehn Starter, acht Sieger. Die Lichtenberger Judoka sind erfolgreich vom Turnier in Ostritz zurückgekehrt. © René Günther

Lichtenberg. Nach dem gelungenen Saisonauftakt in Freital reisten vom TSV 1886 Lichtenberg zehn Judokas der Altersklassen U 11 und U 13 zum Klaus-Böttcher-Gedenkturnier nach Ostritz. In beiden Klassen war das Turnier mit 68 Kämpfern aus acht Vereinen besetzt. In der U 11 erkämpften Timon Wiesner, Kai Fischer, Elias Herfert sowie Max Klotsche jeweils die Goldmedaille in ihrer Gewichtsklasse. Henry Huste, der in der gleichen Gewichtsklasse wie Wiesner startete, belegt am Ende Platz drei.

Die TSV-Sportler der U 13 wollten dem natürlich nicht nachstehen. Marleen Sorkalle, Gregor Lindner, Mauro Wiesner und Philipp Langnickel belegten ebenfalls in ihren Gewichtsklassen den ersten Platz. In der Klasse mit den meisten Kämpfern belegte Lucas Garten am Ende Platz fünf. Theresia Gräfe vom Lichtenberger Betreuerteam sagte danach: „Besonders positiv ist, dass das von den Trainern geforderte hohe Kampftempo von allen Sportlern zufriedenstellend umgesetzt wurde. Die kleinen technischen Defizite wurden durch den enorm hohen Kampfgeist und Siegeswillen kompensiert.“ Und weil alle Gewichtsklassen mit Lichtenberger Beteiligung von Sportlern des TSV 1886 gewonnen wurden, sicherten sie sich in beiden Altersklassen das große goldene Fässchen Fassbrause in der Mannschaftswertung. Für die U 13 war es gleichzeitig der erste Prüfstein für die Bezirksmeisterschaft am 24. März.

Einen erfolgreichen Saisonauftakt erwischten auch die unter 18-jährigen Judoka des PSV Kamenz bei ihren Bezirks-Einzelmeisterschaften in Freital. Für den PSV kämpften sieben Judoka um die Meistertitel. Insgesamt traten zu diesen Titelkämpfen 77 Starter an. Gold gab es für die Kamenzer Felix Siegemund (bis 43 kg) und Piet Preller (bis 66 kg). Siegemund siegte mangels Konkurrenten kampflos, während Preller alle seine drei Kämpfe gewann.

Lea Hummitzsch (bis 57 kg) und Constantin Hertel (bis 73 kg) holten mit jeweils zwei Siegen und einer Niederlage Silber. Tobias Heinrich vervollständigte in der Klasse bis 50 kg die Kamenzer Ausbeute mit einer Bronzemedaille. Konstantin Kirschke (bis 60 kg) und Anika Neufeldt (bis 63 kg) konnten nicht in den Kampf um die Podestplätze eingreifen. Die fünf Kamenzer Medaillengewinner der U 18 kämpften am vergangenen Wochenende in Demnitz-Thumitz um die sächsischen Meistertitel, ebenso die U 21. Ergebnisse folgen. (sg/as)

