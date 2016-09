Acht Familien nach Brand obdachlos In einem Wohnhaus ist am Freitagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand.

Die Döbelner Ortswehren und der Hubsteiger der Feuerwehr Waldheimist sind seit 7 Uhr im Einsatz. Die Rauchsäulen sind überall in Döbeln zu sehen. © André Braun

Ein Feuer im Dachgeschoss hat ein Haus an der Straße des Friedens unbewohnbar gemacht. Gegen 7 Uhr war der Brand bemerkt worden. Die Bewohner wurden rechtzeitig alarmiert und konnten das Haus verlassen. Unklar war eine Zeit lang, ob sich noch ein Kind in der Brandwohnung befindet, sagte Ordnungsamtschef Jürgen Müller. Wie die Polizei aber dann recherchierte, war die Elfjährige in der Schule. Retten musste die Feuerwehr nur eine Katze, die aufs Dach geflüchtet war.

Das Feuer war wahrscheinlich in der Wohnung eines Paares mit zwei Kindern im Dachgeschoss ausgebrochen. Passanten sahen die Flammen zuerst auf dem Balkon, wo sich die Küche der Wohnung befindet. Eine ältere Frau, die in der zweiten Wohnung auf dieser Etage lebt, konnte das Haus unbeschadet verlassen. Allerdings hatte das DRK drei Bewohner wegen gesundheitlicher Probleme vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Darunter eine zuckerkranke Frau und einen herzkranker Mann, dessen Medikamente in der Wohnung blieben. Auch die Nebenhäuser waren während der Löscharbeiten evakuiert worden. Die Bewohner fanden zum Teil Unterschlupf in einer nahen Fahrschule.

Im Einsatz waren sämtliche Ortsfeuerwehren Döbelns, dazu der Hubsteiger der Feuerwehr Waldheim. Die Löscharbeiten in dem ausgebauten Dachgeschoss erwiesen sich als schwierig. Immer wieder züngelten Flammen hoch. Hohlräume mussten von den Feuerwehrleuten geöffnet werden, um die Flammen effektiv bekämpfen zu können. Der Schaden dürfte in die Hunderttausende Euro gehen. Das Haus ist auf längere Zeit nicht bewohnbar. Die Mieter haben sich vorübergehend eine andere Bleibe gesucht oder kommen in Gästewohnungen der Firma DKB Wohnen unter. Am Nachmittag will das Bauordnungsamt der Stadt entscheiden, ob die Mieter kurz in ihre Wohnungen zurückkönnen, um dringend Benötigtes herauszuholen. (szo)

zur Startseite