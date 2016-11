Achim Garten tritt Amt an Der neu gewählte Bürgermeister von Steina übernimmt am 1. Dezember die Geschäfte.

Achim Garten tritt am 1. Dezember sein Bürgermeisteramt an. © Rene Plaul

Wie die Gemeindeverwaltung Steina mitteilt, nimmt der neu gewählte Steinaer Bürgermeister Achim Garten ab Donnerstag, den 1. Dezember, offiziell seine Ämter wahr. Nach Prüfung und Bestätigung durch das Landratsamt Bautzen tritt er als ehrenamtlicher Bürgermeister von Steina an. „Ich danke allen für das mir entgegengebrachte Vertrauen und freue mich über dieses Wahlergebnis. Ich werde mich mit aller Kraft und Engagement den Herausforderungen stellen und hoffe und wünsche mir eine intensive und tolerante Mitarbeit aller Bürger“, so Garten. Die Bürgermeistersprechzeiten finden ab dem 1. Dezember unverändert donnerstags in der Zeit von 15 bis 18 Uhr statt. (if)

