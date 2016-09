Achim Garten ist neuer Bürgermeister Der selbstständige Planungsingenieur bekam bereits im ersten Wahlgang mehr als 60 Prozent der Stimmen.

Achim Garten (66) bekam bei der Bürgermeisterwahl in Steina genau 515 Stimmen. © Rene Plaul

Das war deutlich: Der selbstständige Planungsingenieur Achim Garten hat mit großem Abstand die Wahl um das Amt des Bürgermeisters von Steina gewonnen. Der 66-jährige Einzelkandidat erhielt 515 Stimmen. Das sind 61,2 Prozent aller abgegebenen Stimmen. Zweitplatzierter wurde Sandro Bürger. Für den CDU-Kandidaten sprachen sich 176 Einwohner von Steina aus. Er erreichte damit einen Anteil von 20,9 Prozent. Dritter ist Stiewen Fischer. Auf den Gastronomen entfielen 151 Stimmen. Das sind 17,9 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 63,3 Prozent.

Achim Garten war über das Wahlergebnis hocherfreut. „Dass so viele Steinaer ihre Stimme für mich abgegeben haben, ist überwältigend“, sagte er in einer ersten Reaktion nach der Wahl. Auch mit einer so großen Wahlbeteiligung habe er nicht gerechnet. „Das zeigt, dass den Einwohnern diese Abstimmung sehr wichtig war. Ich freue mich sehr drüber.“

Im Wahlkampf hatte sich der Einzelkandidat unter anderem für eine optimale Lösung für die Trinkwasserversorgung, den Umbau der Kita sowie eine Verbesserung des Straßennetzes starkgemacht. Dabei geht es ihm insbesondere um den Straßenbau auf der Elstraer- und Pulsnitzer Straße. „Verbesserungen muss es auch bei der Straßenbeleuchtung geben“, sagte er. Der Vergissmeinnicht-Platz soll darüber hinaus zu einem Ort der Begegnung werden. Im Hinblick auf eine mögliche Gemeindefusion sagte er. „Bis 2025 haben wir Zeit uns darauf vorzubereiten. Wie der Zusammenschluss auch aussehen möge – Steina soll Steina bleiben! Ein kleiner, aber mit Aufmerksamkeit zu betrachtender Ort, der nicht zu allem Ja sagen wird.“

Die Wahl war notwendig geworden, nach dem der amtierende Bürgermeister Lutz Hönicke im Frühjahr aus gesundheitlichen Gründen aus dem Amt ausscheiden musste. (SZ/td)

