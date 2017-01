Ach du lieber Promi! Sehen und gesehen werden, so funktioniert jedes große Gesellschaftsevent. Welcher Star kündigt sich an, welcher kommt wirklich zum Semperopernball– es bleibt spannend.

Medien funktionieren fix, und manchmal überschlagen sie sich. Kaum war Nicole Atienos Erscheinen zum Semperopernball in der Zeitung verkündigt, folgte auch schon ihre Absage. „Nicole hat leider einen Auftrag für eine wichtige Kampagne in New York erhalten“, entschuldigt ihre Managerin Veronique Kern. Zur Zeit weilt das Supermodel für ein Gucci-Shooting in London, von dort wollte sie nach Dresden fliegen, doch nun geht’s am Sonntag in die USA. Die Modelmacherin Veronique und ihr Sohn Alexander David Kern jedoch lassen sich den roten Teppich nicht entgehen und bringen zwei Models mit, die sie mit ihrer Agentur unter ihren Fittichen haben.

Ganz sicher scheint der Besuch von Dieter Hallervorden und seiner Frau Christiane Zander. Der Schauspieler hat unlängst in Leipzig die Goldene Henne für sein Lebenswerk entgegengenommen. Nun nimmt er sich einen viel glamouröseren Abend vor. Einige seiner Schauspielkollegen, auf die sich deren Fans bereits gefreut haben, bleiben nun wohl aus. Dazu gehört auch Henry Hübchen. Teresa Weißbach hingegen bleibt im Gespräch.

Insgesamt fünf Preisträger des St. Georgs Ordens sind bislang bekannt: Schauspieler Rolf Hoppe, Rumäniens Präsident Klaus Johannis, der Sänger Peter Maffay, der Turner Fabian Hambüchen und die Schauspielerin Natalia Wörner. An Politprominenz sind bislang Bundesinnenminister Thomas de Maizière, Ex-Politiker Lothar de Maizière und CSU-Vize-Parteichef Peter Ramsauer angekündigt. (SZ/nl)

