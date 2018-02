Accumotive will eine Betriebs-Kita Der Kamenzer Stadtrat berät am Mittwoch zum Antrag der Daimlertochter. Der Prüfprozess soll starten.

Kamenz. Der Batteriehersteller Deutsche Accumotive GmbH & Co. KG hat bei der Stadt Kamenz den Antrag gestellt, einen Betriebskindergarten errichten zu dürfen. In einem bereits ins Auge gefassten Objekt im Gewerbegebiet An der Windmühle soll Platz für die Betreuung von etwa 30 Kindern von Mitarbeitern geschaffen werden. Als künftiger Träger wurde die Awo ins Auge gefasst. Der Stadtrat berät in seiner Sitzung am Mittwoch, dem 7. Februar, ab 17 Uhr auch zu diesem Thema. Der Beschlussvorschlag der Verwaltung sieht „eine grundsätzliche Unterstützung“ des Accumotive-Vorhabens vor, allerdings müsste die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit erst noch geprüft werden, heißt es. Auch seien die Nachbarn im Prüfprozess zu beteiligen.

Weitere Themen der Sitzung sind u. a. die Sanierung der 2. Oberschule, der Stand der Haushaltsdebatte für 2018, Auftragsvergaben für den Straßenbau in der Innenstadt sowie der Termin der OB-Wahl im September. Der Sitzung ist wie immer eine Bürgerfragestunde vorangestellt. (SZ)

