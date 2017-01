Gewichtheben 2. Bundesliga AC Meißen bleibt ungeschlagen Beim Auswärtskampf in Lüchow überzeugen die Domstädter und haben 100 Punkte Vorsprung.

Gewichtheben in Meißen. © Symbolfoto/Claudia Hübschmann

Auch den letzten Wettkampf der Vorrunde, konnte der Athletikclub Meißen souverän für sich entscheiden. Somit bleiben die Meißner Gewichtheber weiterhin in dieser Saison ungeschlagen. Dies gibt Aufwind und noch mehr Selbstvertrauen für die anstehenden Rückkämpfe der 2. Bundesliga.

Mit Gerit und Hagen Janta, Nico Fritsch, Konstantin Förster und den Sachsenligisten Marcel Schulze, sowie Stefan Hanschmann ging es zum Auswärtskampf nach Niedersachsen zum SC Lüchow. Der AC Meißen gewann deutlich, mit 100 Punkten Vorsprung. Am Ende stand es 482,6 zu 381,0 Punkten Relativ.

Mit 106 Punkten Relativ trug Nico Fritsch den größten Teil zum Ergebnis bei. Dicht gefolgt von Hagen Janta, der 97,0 Punkte beisteuerte. Gerit Janta startete zwar mit einem ungültigen Reißer, ließ sich aber davon nicht beeindrucken und stemmte 57 kg im Reißen und 71 kg im Stoßen, was am Ende 85,0 Punkte einbrachte. Mannschaftskapitän Konstantin Förster bewältigte zum wiederholten Male die größte Last von 260 kg im Zweikampf und holte 92,2 Punkte Relativ. Die bereits erwähnten Sachsenligisten Marcel Schulze und Stefan Hanschmann machten ihre Sache mehr als gut. Marcel Schulze behielt eine weiße Weste mit sechs gültigen Versuchen. Seine Endleistung waren 221 kg im Zweikampf. Stefan Hanschmann leistete sich nur im letzten Stoßversuch einen kleinen Fehler, holte aber dennoch mit 245 kg im Zweikampf, beachtliche 70,2 Punkte Relativ.

Lange ausruhen können sich die Gewichtheber des Athletikclubs nicht. Denn bereits am 4. Februar beginnt die Rückrunde der 2. Bundesliga – und die Görlitzer Gewichtheber warten bereits auf eine Revanche. (sh)

