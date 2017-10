Abzweig Zauke im Winter gesperrt Das Befahren ist zu gefährlich, weil eine Böschung kippt. Die Sanierung der Straße wurde dennoch kurzfristig abgeblasen.

Der ohnehin schon abschüssige Abzweig von der Sebnitzer Straße Richtung Zauke wird wegen der kippenden Böschung immer gefährlicher. Im Asphalt haben sich schon große Risse aufgetan.



Das Auto schwankt bedenklich. Am Abzweig von der Sebnitzer Straße in Bad Schandau auf die Straße nach Zauke ist Vorsicht geboten. Zumal die Kreuzung wegen des Gefälles Richtung Zaukengraben relativ unübersichtlich ist. Zuletzt hat sich noch eine weitere Gefahr aufgetan. Die Böschung kippt und muss dringend notgesichert werden, heißt es aus der Stadtverwaltung Bad Schandau. Das sollte noch schnell vor dem nahenden Winter erfolgen. Doch das wurde nun im Stadtrat abgeblasen.

Die Bauarbeiten hat die Stadt beschränkt ausgeschrieben, das heißt, es wurden sieben Firmen angeschrieben, für die Notsicherung ein Angebot abzugeben. Die Kostenschätzung des beteiligten Planers lag bei 25 000 Euro. Allerdings hat offenbar keine der Baufirmen darauf gewartet, den Auftrag übernehmen zu können. Lediglich zwei Angebote gingen bei der Stadt ein und die lagen mit mehr als 40 000 Euro weit über der Kostenschätzung.

So viel Geld hat die Stadt aber nicht zur Verfügung. Maximal 30 000 Euro konnten in der Finanzverwaltung zusammengekratzt werden. Deshalb entschloss sich der Stadtrat, den Auftrag neu auszuschreiben. Die Hoffnung ist, dass die Preise nur jetzt so hoch sind, weil die Auftragslage der Baufirmen für das Restjahr so gut ist. Die geplante Bauausführung soll nun auf das nächste Jahr verschoben werden. Es wird mit günstigeren Angeboten spekuliert.

Die Verschiebung hat aber erhebliche Folgen. Der Zustand des Abzweigs ist so desolat, dass es als zu gefährlich eingeschätzt wird, an dieser Stelle einen Winterdienst zu garantieren. Ein Räumfahrzeug könnte in den Graben rutschen, so abschüssig sei die Fahrbahn bereits, heißt es aus dem Rathaus. In der warmen Jahreszeit würde das zwar noch gehen, aber nicht mehr bei Eis und Schnee.

Wegen des fehlenden Winterdienstes muss die Schandauer Straße an dem Abzweig voll gesperrt werden. Lkws müssten dann über Altendorf in den Rathmannsdorfer Ortsteil Zauke fahren. Für kleinere Fahrzeuge ist die Zufahrt Richtung Bad Schandau auch über den Zaukenweg am Friedhof möglich. Das sollte einen Winter lang mal verkraftbar sein, heißt es aus Bad Schandau. Wann genau die Vollsperrung erfolgt, steht nicht fest. Da werde man sich am Wetter orientieren. Über das Verfahren wolle man die Nachbargemeinde Rathmannsdorf noch informieren. Die Verschiebung ist aber auch aus finanztechnischer Sicht nicht ganz unproblematisch. Um über die eingeplanten Mittel verfügen zu können, muss der Auftrag noch dieses Jahr vergeben werden. Der Stadtrat folgte deshalb der Empfehlung der Verwaltung, die Baumaßnahme für den Zeitraum ab März 2018 noch mal neu auszuschreiben, den Auftrag dafür aber noch dieses Jahr zu vergeben. Nun müssen nur die Baufirmen mit günstigen Preisen mitspielen.

