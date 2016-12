Abzug durch den Aleppo-Korridor Erste Verwundete und Rebellen mit ihren Angehörigen werden aus der zerstörten Stadt gebracht.

Diese Busse stehen bereit, um Kämpfer der Rebellen und ihre Familien aus dem Ostteil Aleppos zu evakuieren. Sie werden in Gebiete außerhalb der Stadt gebracht, die nicht unter Kontrolle der Regierungstruppen stehen. © afp

Einen Tag nach dem gescheiterten ersten Anlauf hat am Donnerstag die Evakuierung der Eingeschlossenen aus dem Ostteil Aleppos begonnen – anscheinend weitgehend zu den Bedingungen, die die Führung in Damaskus und ihre Verbündeten gestellt hatten. Nach Angaben des syrischen Staatsfernsehens sollen insgesamt rund 4 000 Kämpfer und ihre Familien aus dem verwüsteten Stadtteil über einen etwa 20 Kilometer langen Korridor in die benachbarte Rebellenprovinz Idlib transportiert werden. Nach Angaben des Moskauer Verteidigungsministeriums garantiere Damaskus die Sicherheit der Menschen. Auch werde es in den nächsten Tagen keine Luftangriffe auf Idlib geben.

Am Nachmittag wurden in einem ersten Konvoi aus 40 Bussen und Krankenwagen 951 Menschen abgeholt, vor allem Schwerverletzte, aber auch etwa 200 Rebellen sowie Frauen und Kinder. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete, Aufständische seien dabei, ihre Hauptquartiere, Fahrzeuge und Waffen zu zerstören. Zivilisten verbrannten Möbel und Haushaltsgegenstände, damit sie den Regierungssoldaten und Milizen nicht in die Hände fallen. Fernsehbilder zeigten vereinzelte Rauchsäulen über den Rebellenvierteln. Auf Druck des Iran werden gleichzeitig auch rund 1 200 Kranke und Verletzte sowie deren Familien aus den schiitischen Dörfern Al-Foua und Kefraya im Nordwesten Syriens abgeholt, die von Assad-Gegnern belagert sind.

Unklarheit herrschte am Donnerstag weiter darüber, was mit den Zehntausenden Zivilisten geschehen wird, die sich hungernd und frierend in der zwei Quadratkilometer große Zone aufhalten, die noch nicht von den Regierungstruppen zurückerobert wurden. Der Bürgermeister von Ost-Aleppo, Brita Hagi Hasan, warnte auf dem EU-Gipfel in Brüssel, 50 000 Menschen lebten in der Gefahr, Opfer von Massakern zu werden. Hasan appellierte an die Staats- und Regierungschefs, Beobachter in das Krisengebiet zu schicken. Er verlange nicht, dass Länder in den Krieg zögen, er wolle nur den Schutz der Zivilisten, stellte er klar. „Die Menschen in Aleppo brauchen nicht weitere warme Worte, sondern echten Schutz“, sagte EU-Ratspräsident Donald Tusk nach einem Treffen mit Hasan. Niemand in der EU stehe dem Leiden gleichgültig gegenüber.

Türkei plant Aufnahmelager

Frankreichs Staatspräsident warf Russland vor, Versprechungen zu machen und sie dann nicht zu halten. „Es gibt einen Moment, dann müssen den Worten auch Taten folgen“, sagte François Hollande. Russland und die Türkei hatten am Dienstagabend zunächst mitgeteilt, alle noch in der zerstörten Enklave ausharrenden Zivilisten und Kämpfer würden evakuiert. Die Kämpfer würden nach Idlib gebracht. Die Zivilisten könnten wählen, ob sie in Regimegebiete oder Rebellengebiete gehen wollten.

Parallel dazu kündigte der türkische Vizepremier Mehmet Simsek an, sein Land bereite ein Aufnahmelager für rund 80 000 Menschen aus Aleppo vor. Die Führung in Damaskus sträubte sich gegen solche Pläne. Man habe lediglich dem Abtransport der Bewaffneten und ihrer Angehörigen zugestimmt, hieß es.

Die Türkei kündigte an, man werde sich am 27. Dezember zu einem Dreiergipfel mit dem Iran und Russland in Moskau treffen, um eine politische Lösung des blutigen Konfliktes zu diskutieren, der bisher mindestens 320 000 Menschen das Leben gekostet hat. „Wir wollen versuchen, einen Waffenstillstand für das ganze Land zu vereinbaren und Verhandlungen für eine politische Lösung beginnen“, sagte der türkische Außenminister Mevlut Cavusoglu.

Der iranische Präsident Hassan Rouhani gratulierte Syriens Staatschef in einem Telefonat zum Sieg über die Rebellen. „Der Sieg in Aleppo ist ein großer Sieg des syrischen Volkes gegen Terroristen und ihre Unterstützer“, erklärte Rouhani. Irans Revolutionäre Garden spielen im syrischen Bürgerkrieg eine Schlüsselrolle, genauso wie Kämpfer der libanesischen Hisbollah und die vom Iran bezahlten und trainierten schiitischen Milizen aus dem Irak. (mit dpa)

zur Startseite