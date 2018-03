Abzockfirma aus Dresden verklagt

Der Verein Schlichtungsstelle Energie geht jetzt gerichtlich gegen die Dresdner Firma Sparenergie GmbH vor. Die ist bekannt dafür, ihre Kunden mit Stromverträgen abzuzocken. Über das Unternehmen gibt es zahlreiche Beschwerden, die dann häufig bei der Schlichtungsstelle mit Sitz in Berlin in außergerichtlichen Verfahren behandelt werden. Unternehmen sind dazu verpflichtet, an diesen Verfahren teilzunehmen und müssen auch die Kosten dafür tragen. Pro Fall werden Pauschalen zwischen 100 und 450 Euro erhoben. Weil weder die Sparenergie GmbH noch die Bürgergas GmbH im hessischen Gründau bezahlen, erhebt die Schlichtungsstelle nun Anklage gegen beide Unternehmen.

Auch die Verbraucherzentrale beschäftigt sich schon lange mit der Dresdner Firma, die mit vermeintlich günstigen Strompreisen wirbt. Das Problem ist die hohe Grundgebühr, die nur im Kleingedruckten der Verträge zu finden ist. Anders, als der Name Sparenergie also vermuten lässt, bezahlen die Kunden letztlich deutlich mehr Stromkosten, wenn sie den Vertrag abschließen. Mitarbeiter der Firma vertreiben diese in Haustürgeschäften.

