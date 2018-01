Abwehrchef verlässt die Lessingstadt Der SV Einheit Kamenz muss nach Jan Charuza auch Karel Vrabec ersetzen. Schiebocker gewinnen Test gegen Budapest.

Der Kamenzer Karel Vrabec (rechts) im Zweikampf mit dem Riesaer Stahl-Spieler Steffen Krechlak. In Zukunft steht der Abwehrchef Einheit-Trainer Frank Rietschel nicht mehr zur Verfügung. © Christian Kluge

Kamenz. Nächste Hiobsbotschaft für Trainer Frank Rietschel. Nach Jan Charuza hat sich auch Karel Vrabec beim SV Einheit Kamenz verabschiedet. Während es Charuza mit seiner Lebensgefährtin nach Australien zieht, kehrt Vrabec überraschend in sein Heimatland zurück. Der 33-Jährige war im Sommer 2015 in die Lessingstadt gewechselt. „Fußballerisch ist Karel nicht zu ersetzen“, weiß auch Einheit-Geschäftsstellenleiter Frank Terks. „Unsere Jungs müssen und werden jetzt noch mehr zusammenrücken und alles geben. Wir schauen, ob der Transfermarkt noch etwas zu bieten hat, aber es wird sehr schwer.“

Wir hart den Oberliga-Neuling die Abgänge treffen, untermauern diese Zahlen: Vrabec bestritt alle 15 Punktspiele über die volle Distanz und erzielte drei Tore. Charuza gehörte bis zu seiner Verletzung immer zur Startelf. Damit muss Rietschel die komplette Innenverteidigung ersetzen, aber der Coach verfällt nicht in Panik: „Wir müssen sehen, dass wir diese Abwehrlücke vernünftig geschlossen bekommen.“

Beim 1:2-Test gegen Budissa Bautzen besetzten Philipp Schmidt und Eric Ranninger die zentralen Abwehrpositionen „und machten ihre Sache richtig gut“. Auch beim für Sonnabend geplanten Test gegen den SV Oberland Spree wollte Rietschel das Duo bringen, aber der Landesklässler sagte die Partie ab. „Sie haben zu viele Verletzte“, so Terks, der kurzfristig für Donnerstagabend ein Übungsspiel in Großröhrsdorf organisieren konnte. Das Ergebnis lag bei Redaktionsschluss dieser Seite noch nicht vor.

Oberliga-Spitzenreiter Bischofswerdaer FV kehrt am Sonnabend aus dem Trainingslager in Belek (Türkei) zurück. BFV-Trainer Erik Schmidt ist mit den Bedingungen vor Ort „sehr zufrieden“. Das Testspiel gegen den ungarischen Viertligisten FC Union Budapest verlief positiv (2:1). Die Magyaren waren nach 24 Minuten in Führung gegangen, aber Marko Zuljevic sorgte vor der Pause für den Ausgleich (39.). Kapitän Dominic Meinel erzielte in der 77. Minute per Foulelfmeter den Siegtreffer. Zuvor hatten Graf sowie Franz Beckert und Marcel Hänsel einige Chancen vergeben.

Am Dienstag hatte Ex-Torjäger Roci Schiemann vor Ort seinen 53. Geburtstag gefeiert. In Belek kümmert er sich um die physiotherapeutische Betreuung der Schiebocker Kicker. „Bis auf eine kurze Unterbrechung mache ich das seit 26 Jahren.“ Der Torjäger hatte 1989 die Bischofswerdaer praktisch im Alleingang in die DDR-Oberliga geschossen. „Es waren 20 Tore in 23 Spielen, dann riss ich mir das Kreuzband. Obwohl ich die letzten elf Partien zuschauen musste, blieb ich in der Torjägerliste der DDR-Liga vorn und wir stiegen zum zweiten Mal nach 1986 auf.“ Inzwischen ist Schiemann seit 46 Jahren Vereinsmitglied. Einen Tag später feierte Geschäftsstellenleiter Fred Wonneberger seinen 52. Geburtstag. (js)

