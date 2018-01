Handball Abwehrbollwerk als Sieggarant Die Frauen der HSG Muldental sind in der 1. Bezirksklasse Chemnitz ihrer Favoritenrolle gerecht geworden.

Die Gäste waren zwar mit Mann und Maus angereist und hatten sich durchaus an der Mulde etwas ausgerechnet, auch weil die Roßweinerinnen in den vergangnen Spielen etwas schwächelten. Doch daraus wurde nichts, da die HSG-Deckung wie ein Bollwerk stand und nur neun Gegentore, davon vier Siebenmeter zuließ. So geriet der Sieg, der mit einer schweren Verletzung von Marlen Kirchhof teuer erkauft wurde, nie in Gefahr. (DA/dwe)

