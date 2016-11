Abwehr muss stehen Der HC Rödertal hat Sonnabend ab 20.30 Uhr den SV Werder Bremen zu Gast. Trainiert wurde zuletzt das Defensivverhalten.

So wie in dieser Szene vom Spiel gegen Herrenberg im März müssen die Rödertalbienen auch am Sonnabend in der Abwehr zupacken. Dann könnten Lisa-Marie Ostwald (links) und Isa-Sophia Rösike (rechts) vom HCR die Punkte in Großröhrsdorf behalten. Hier stoppen die beiden die Herrenbergerin Monika Kornet. © Christian Kluge

Handball 2. Bundesliga Frauen. Im einzigen Wochenendspiel der 2. Bundesliga empfangen die Rödertalbienen zu ungewohnter Stunde am Sonnabend ab 20.30 Uhr in Großröhrsdorf den SV Werder Bremen. Für beide Teams ist die Begegnung richtungsweisend, denn nur der Sieger kann seinen Negativtrend stoppen. Die Gäste von der Weser waren vielversprechend in die Saison gestartet. Danach kamen allerdings drei Niederlagen und nur ein Heimsieg gegen den BSV Sachsen Zwickau. Nun findet sich das Team von Trainer Patrice Giron plötzlich auf Platz zehn wieder (6:8 Punkte).

Auffällig ist dabei die Auswärtsschwäche. Auf fremdem Parkett konnte Bremen bislang noch keinen Punkt holen. Dabei hatte sich der SV Werder für das laufende Spieljahr einiges vorgenommen – und das nicht zu Unrecht. Die Mannschaft blieb nach der letzten Saison zusammen und konnte sich mit Lotta Heinrich zusätzlich verstärken. Deshalb war die 25:29-Schlappe am letzten Spieltag bei Aufsteiger TuS Lintfort besonders schmerzlich.

So war Trainer Giron nach dem Spiel ratlos: „Wir schaffen es einfach nicht, unser Leistungsvermögen auch auswärts abzurufen.“ Die Verantwortlichen von Werder Bremen hoffen darauf, den Schalter endlich umzulegen. Wie stark die Grün-Weißen sein können, haben die Rödertalbienen im letzten Jahr schmerzlich erfahren, als sie sich in Bremen eine 25:34-Klatsche abholten und im Rückspiel nicht über ein Unentschieden hinauskamen. Von der Form des letzten Jahres ist der SV Werder allerdings noch ein ganzes Stück entfernt.

Zwei vermeidbare HCR-Niederlagen

Auch bei den Rödertalbienen lief zuletzt nicht alles nach Plan. Dem guten Start mit 10:0 Punkten folgten zwei vermeidbare Niederlagen gegen Rosengarten und Mainz. Besonders mit dem Auftreten seines Teams in Mainz war Chefcoach Karsten Moos alles andere als zufrieden. So fiel seine Auswertung auch dementsprechend kritisch aus: „Ich habe in Mainz kein Team, sondern nur Individualisten gesehen. Das waren zwei verschenkte Punkte. So dürfen wir bei unserem Anspruch einfach nicht auftreten.“ Wie ausgeglichen die Liga ist, haben auch die anderen Spiele gezeigt.

Trotz der Niederlage hat der HC Rödertal seinen dritten Platz behalten, aber der Abstand zu den Verfolgern ist bis auf einen Punkt geschrumpft. In den nächsten beiden Spielen haben die Rödertalbienen nun den Heimvorteil auf ihrer Seite – und den müssen sie unbedingt nutzen, um wieder etwas Abstand zwischen sich und die Verfolger zu legen und die Spitze nicht aus den Augen zu verlieren.

Das HCR-Team muss zu alter mentaler Stärke zurückfinden und über die gesamte Spielzeit präsent sein. Nur so ist Bremen zu beeindrucken. Personell kann Trainer Moos aus dem Vollen schöpfen. In dieser Woche wurde im Training nochmals ganz speziell am Defensivverhalten gearbeitet, dem Schwachpunkt des letzten Spiels. Die Rödertalbienen sind gegen Bremen der Favorit und vor heimischer Kulisse ist die Erwartungshaltung natürlich besonders hoch. Die Fans wollen ihr Team kämpfen sehen. Mit den Berlinern Karamuk/Seliger werden zwei ganz erfahrene Bundesligaschiedsrichter das Spiel leiten. (az)

