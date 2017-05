Handball-Verbandsliga Abwehr mit zu großen Lücken Weinböhlaer Frauen verlieren erstes Relegationsspiel daheim gegen Naunhof mit 21:26 (10:16).

Pia Hommel war mit fünf Treffern die erfolgreichste Weinböhlaerin. Dreimal traf sie vom Siebenmeterpunkt. © Dirk Rostig

Im ersten Relegationsspiel um den Verbleib in der Handball-Verbandsliga unterlagen die Frauen des HSV Weinböhla in heimischer Halle dem BSC Victoria Naunhof mit 21:26 (10:16). Dennoch reist der HSV nächste Woche nicht ganz aussichtslos zum Rückspiel nach Naunhof.

Aus dem Verbandsliga-Team fehlten gleich acht Spielerinnen auf der Platte, sodass HSV-Trainer Michael Becker auf seine zweite Mannschaft zurückgriff. So merkte man vor allem in den ersten Minuten dem Gastgeber-Team an, dass es in dieser Zusammenstellung noch nie aufgetreten war. Abstimmungsfehler in der Abwehr führten schon früh zu Toren für die Gäste oder die gegnerischen Angriffe konnten nur regelwidrig gestoppt werden. Die insgesamt sechs Siebenmeter der Gäste verwandelte Naunhofs Franziska Tag souverän und brachte ihre Mannschaft damit schon zeitig in Front (9:4/15.). Sie war mit neun Toren die erfolgreichste Werferin des Tages. Nach den esten 30 Minuten lagen die Gäste aus der West-Staffel mit 16:10 vorn.

Der HSV Weinböhla ergab sich nach Wiederanpfiff aber nicht kampflos. Dem 17. Naunhofer Treffer (31.) folgten fünf Tore der Hausherrinnen bis zum 15:17 (39.). Auch die Auszeit von Gäste-Trainer Mathias Pfütze änderte nichts an der zwischenzeitlichen Aufholjagd. Allerdings fanden in der Folge die Victoria-Spielerinnen wieder zurück ins Spiel und stellten mit zunehmender Spieldauer den 6-Tore-Vorsprung wieder her – obwohl der HSV so gut wie möglich dagegen hielt. Durch Abspiel- und Fangfehler der Gastgeberinnen kamen die Naunhoferinnen allerdings immer wieder zu relativ einfach erzielten Treffern.

Am Ende gewannen die Gäste deutlich und gehen nun mit einem 5-Tore-Vorsprung in das letzte Relegationsspiel. Weinböhlas Coach Michael Becker sieht vor allem in der Defensive Nachholbedarf: „Leider hatten unsere Torhüterinnen an diesem Tag keine große Chance, zumal unsere Deckung erhebliche Lücken aufwies. Trotzdem wollen wir im Rückspiel noch einmal alles geben.“

Anpfiff zum zweiten Relegationsspiel ist am kommenden Sonntag um 14 Uhr in der Sporthalle der Oberschule in Naunhof.

Weinböhla: Christine Krause, Linda Loose – Theresa Grüssel (2), Pia Hommel (5/3), Kathleen Klos, Anja Marten (1), Lisa Kaufmann, Stefanie Schuricht, Theresa Mögel (4), Sandra Wöhler (2), Elisabeth Roth (1), Lisa Weber (1), Odett Smogalski (1), Franziska Klug (4).

