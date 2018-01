Abwechslung auf der Weltcupstrecke Am Wochenende muss der Schnee noch halten. Dann ist der Elberadweg wieder befahrbar.

Der Langlauf-Weltcup am 13. und 14. Januar war eine gelungene Premiere für die Stadt - am Sonnabend wird der Schnee ein letztes Mal genutzt. © kairospress/Thomas Kretschel

Der erste Dresdner Skiweltcup ist beinahe Geschichte. Bevor der Elberadweg am Sonntagabend vom Schnee beräumt wird, messen sich aber noch einmal sächsische und tschechische Jugendliche im Wettkampf. Sportinteressierte können an diesem Sonnabend ab 10 Uhr den Internationalen Sachsencup kostenlos verfolgen. Die mehr als 450 Kinder und Jugendlichen absolvieren jeweils eine Runde auf der Strecke. Dass es diese in sich hat, haben verschiedenste Nutzer in der vergangenen Woche erfahren. Die deutsche Paralympics-Schülermannschaft war genauso unterwegs wie am Donnerstag eine Gruppe des Dresdner Uniklinikums. Mehr als 20 Ärzte und Schwestern hatten die Profiwettkämpfe medizinisch abgesichert.

Ihre eigene Runde auf dem Schnee haben sie aber nicht allein dem Spaß, sondern einer guten Sache gewidmet. Die rund 60 Teilnehmer haben jeweils 35 Euro Startgebühr gespendet. Diese kommt dem Sozialpädiatrischen Zentrum des Uniklinikums zu Gute, in dem schwerbehinderte Kinder betreut werden. Das Geld fließt in eine Personalstelle. Der neue Mitarbeiter soll den Familien bei den komplizierten Antragsverfahren für die Krankenkassen helfen, die zum Beispiel über die Kostenübernahme für besondere Rollstühle entscheiden. Die Mediziner hoffen auf eine Neuauflage des Skiweltcups im nächsten Jahr und haben sich schon wieder zur ehrenamtlichen, ärztlichen Absicherung bereiterklärt. Der internationale Skiverband Fis wird im Mai entscheiden, ob Dresden wieder als Weltcuport in Frage kommt. Laut Sportbürgermeister Peter Lames (SPD) wird dann eine Vorlage erarbeitet, in der die erneute finanzielle Unterstützung der Veranstaltung geregelt wird.

Sportinteressierte und auch Skeptiker können an diesem Sonntag die Strecke einmal selbst testen – sie wird komplett für die Allgemeinheit freigegeben. Ein Skiverleih ist ebenso anwesend wie ein Cateringangebot und Sicherheitspersonal, das den möglichen Andrang koordinieren soll.

