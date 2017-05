Fußball – Kreisliga A Süd Abwechslung am Nachholspieltag Westewitzer holen im Medizin-Derby einen Punkt gegen Zschadraß und siegen gegen den VfB Leisnig.

Zwischen den Spitzenteams SV Medizin Hochweitzschen und SV Medizin Zschadraß entwickelte sich ein abwechslungsreiches, hochemotionales Spielgeschehen mit vier Toren, einer Ampelkarte und einem Platzverweis. © André Braun

Am Wochenende standen Nachholspiele auf dem Programm. Zwei Mannschaften mussten doppelt antreten und beide Vertretungen lösten diese Aufgaben nicht mit einem hundertprozentigen Ergebnis.

Im Spitzenspiel musste Tabellenführer SV Medizin Hochweitzschen gegen den SV Medizin Zschadraß ran. Vor 93 Zuschauern erwiesen sich die Gäste als äußerst unbequemer Gegner und gingen in der 13. Minute durch einen Distanzschuss von Thomas Tänzer in Führung. Diesen Vorsprung verteidigten die Gäste bis in die Pause. Als Markus Matthes nach 63 Minuten gar auf 0:2 erhöhte, schien für die Zschadraßer, die kürzlich den BC Hartha mit 6:0 heimschickten, eine erneute Sensation möglich. Doch die Westewitzer schlugen zurück. Nach einem Freistoß von Sebastian Elsner verkürzte Sebastian Kaulich. Nun wurde die Partie hektisch. Der Gast hatte in der Folgezeit zweimal die große Möglichkeit das Spiel zu seinen Gunsten zu entscheiden. Doch Alexander Lange parierte glänzend. Nach 85 Minuten erhielt der Zschadraßer Steven Schneider die Ampelkarte. Nun setze der Gastgeber alles auf eine Karte und Stefan Lehmann versenkte einen abgewehrten Ball aus 20 Metern zum umjubelten Ausgleich (90.+5). Im Anschluss lagen die Nerven bei den Gästen blank und Keeper Nico Rempler sah glatt Rot.

Zeitgleich sorgte der VfB Leisnig gegen den FSV Dürrweitzschen unter Interimscoach Rico Meister mit 3:1 für einen Hoffnungsschimmer im Kampf gegen den drohenden Abstieg. Allerdings kam auch der SV Altenhain beim SV 29 Gleisberg zu einem 1:1 (0:1)-Remis und liegt durch die leicht bessere Tordifferenz punktgleich mit elf Zählern knapp vor den Bergstädtern. In Gleisberg hatte sich ein kurzweiliges, kampfbetontes Geschehen entwickelt, in dem Torgelegenheiten allerdings Mangelware waren. Axel Heiber war es dann, der die Gäste kurz vor der Pause in Führung brachte. Nach dem Seitenwechsel drängten die Gleisberger auf den Ausgleich, den Tom Schubert in der 61. Minute per Elfmeter zum gerechten Unentschieden besorgte.

Dass die Leisniger an den Altenhainern noch nicht vorbeiziehen konnten, lag dann vor allem daran, dass sie am Montag beim ebenfalls zum zweiten Mal aktiven SV Medizin Hochweitzschen vor der Rekordkulisse von 147 Zuschauern mit 0:3 klar unterlagen. Durch Christoph Petrik (8.) und Sebastian Kaulich (28.) befanden sich die Gastgeber früh auf der Siegerstraße, ehe erneut Kaulich kurz nach der Pause den Sack mit 3:0 zuband. Danach gestaltete sich ein eher ruhiger Fußballnachmittag, bei dem man merkte, dass beide Mannschaften bereits ein Spiel in den Beinen hatten.

Damit holten die Westewitzer vier Punkte aus zwei Spielen und besitzen aufgrund eines Spiels weniger die Chance, den Vorsprung auf die Harthaer mit fünf Punkten zu behaupten. Allerdings trifft am Wochenende das Spitzenduo aufeinander und da könnten die Karten nochmals neu gemischt werden. Gleiches gilt, nur am anderen Tabellenende, für den VfB Leisnig, der ebenfalls ein Nachholspiel ausstehen hat und im Falle eines Sieges sogar um zwei Plätze nach oben klettern könnte.

Die Nachholspiele wurden komplettiert durch die Partie SV Klinga/Ammelshain gegen die SG 52 Zschaitz/Ostrau II, in dem sich die Gäste nach einem abwechslungsreichen Spielgeschehen knapp mit 2:3 geschlagen geben mussten. Damit bleiben die Klingaer, wie auch die Zschadraßer, aufgrund eines Spieles weniger in Lauerstellung hinter dem BC Hartha und könnten diesen im Falle von Siegen durchaus überflügeln. (DA/hmi/jha/dwe)

