Abwasserverband wählt neuen Chef Am nächsten Mittwoch muss das kommunale Gremium Personalfragen klären und den Wirtschaftsplan beschließen.

Derzeit führt Thiendorfs Bürgermeister Dirk Mocker die Geschäfte im Abwasserzweckverband Gemeinschaftskläranlage Kalkreuth. © SZ-Archiv/Klaus-Dieter Brühl

Thiendorf. Die erste öffentliche Verbandsversammlung dieses Jahres für den Abwasserzweckverband Gemeinschaftskläranlage Kalkreuth findet nächsten Mittwoch in der Gemeindeverwaltung Thiendorf statt. Wichtige Beschlüsse werden von den gewählten Vertretern der Gemeinden Lampertswalde, Schönfeld, Thiendorf, Ebersbach und Moritzburg gefasst.

Abwasserkonzept ändern

So soll das Abwasserbeseitigungskonzept geändert werden und der Wirtschaftsplan wird vorgestellt. Dieser liegt derzeit auch schon in der Geschäftsstelle des Verbandes in Ebersbach aus. Die Geschäftsordnung soll zudem neu gefasst werden. Auf der Tagesordnung steht am Mittwoch außerdem die Wahl eines neuen Verbandsvorsitzenden. Bisher war das die ehemalige Ebersbacher Bürgermeisterin Margot Fehrmann. Nach deren Ausscheiden führte Thiendorfs Bürgermeister Dirk Mocker als Stellvertreter die Geschäfte.

Zu Beginn wird Geschäftsführerin Heike Junghanns einen Überblick über den aktuellen Stand geben, Bürger können Fragen stellen, ebenso die Verbandsräte.

14. März, 19 Uhr, Kulturhaus Thiendorf

