Abwasserverband erneuert Kanäle Die Teichstraße, die Gödlauer Straße und die Neue Straße bekommen neue Rohre fürs Regenwasser. Und nicht nur das.

Gleich in drei Straßen der Stadt sollen die Regenwasserkanäle erneuert werden. Dazu hat sich der Abwasserzweckverband Obere Schwarze Elster bekannt. Die Verbandsversammlung ermächtigte den Vorsitzenden, entsprechende Planungsvereinbarungen mit dem Ingenieurbüro Thomas Mager aus Pulsnitz zu unterzeichnen und außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von rund 210 000 Euro dafür freizugeben.

Weil Elstra den grundhaften Ausbau der Teichstraße in Kriepitz plant, will der Zweckverband in dem Zuge auch gleich den vorhandenen Regenwasserkanal austauschen. Denn als der AZV in den Jahren 2015/16 Kriepitz an die Schmutzwasserkanalisation anschloss, wurde festgestellt, dass die vorhandenen Regenwasserleitungen verschlissen sind. Daher will der Verband den geplanten Straßenbau nutzen, und gleich den Kanal in der Teichstraße wechseln. Da die Baumaßnahme kein Bestandteil des Wirtschaftsplanes 2016 ist, werden außerplanmässige Ausgaben nötig.

Ähnlich verhält es sich mit der Gödlauer Straße in Kriepitz. Auch sie soll grundhaft ausgebaut werden und auch dort ist der Regenwasserkanal marode. Allerdings sollte er schon ausgetauscht werden, als die Abwassererschließung erfolgte. Allerdings hätte das Bauvorhaben im vorigen Jahr beendet werden müssen. Da aber die Fördermittel für den Straßenbau nicht rechtzeitig bereitgestellt wurden, wurde nur die Abwasserleitung gebaut, der Regenwasserkanal aber nicht erneuert. Das soll nun nachgeholt werden. Da auch diese Vorhaben nicht Bestandteil des Wirtschaftsplanes 2016 ist, muss auch hierfür außerplanmässig Geld ausgegeben werden.

Und auch die Neue Straße in Elstra soll demnächst zur Baustelle werden. Zum einen wird für die noch nicht an die zentrale Kanalisation angeschlossenen Grundstücke eine Abwasserleitung nebst Regenwasserkanal verlegt. Und seitens der Ewag Kamenz kommt auch eine neue Trinkwasserleitung in die Straße. Die Stadtverwaltung Elstra plant zudem den grundhaften Ausbau. Da nur der Bau des Schmutzwasserkanales Bestandteil des Wirtschaftsplanes ist, werden auch hier außerplanmässige Ausgaben nötig.

Die Finanzierung aller drei Vorhaben ist jedoch aus der laufenden Liquidität gesichert. Denn im zurückliegenden Wirtschaftsjahr wurde ein Teil der liquiden Mittel bisher nicht verwendet. Somit steht das Geld dem Zweckverband noch im aktuellen Wirtschaftsjahr zur Verfügung.

