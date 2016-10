Abwasserstreit nimmt kein Ende Die Arbeitsgruppe Abwasser wurde nun in den Technischen Ausschuss der Gemeinde Gohrisch aufgenommen.

In Gohrisch spülen die Bewohner bares Geld den Abfluss hinunter. Kaum anderswo in Deutschland ist das Abwasser so teuer wie hier. © dpa

Seit Jahren versuchen die Einwohner von Cunnersdorf, in der Gemeinde Gohrisch Einfluss auf die hohen Abwassergebühren zu nehmen. Zu diesem Zweck gründete sich bereits 2011 eine Arbeitsgruppe Abwasser. Auch im Gemeinderat wurde die Problematik des Öfteren diskutiert, jedoch ergebnislos. Auch die Arbeit der AG Abwasser war bisher nicht von Erfolg gekrönt, da die Mitglieder „in viele Unterlagen keine Einsicht nehmen durften“, erzählt Edelgard Heinig. Um herauszufinden, wie die hohen Abwassergebühren zustande kommen, wurde die Arbeitsgruppe in der vergangenen Ratssitzung in den Technischen Ausschuss aufgenommen.

Doch nicht alle Ratsmitglieder haben für die Aufnahme gestimmt, erklärt Heinig. Sie hat die Befürchtung, dass gar nicht gewünscht ist, dass die Arbeitsgruppe zu viel Einblick in die Unterlagen bekommt. Umso mehr freut sich die Cunnersdorferin, dass der AG nun Ratsmitglied Christian Naumann beigetreten ist.

In Gohrisch sind die Abwassergebühren viel höher als in anderen Gemeinden der Region. Auch mit einem Betreiberwechsel der Kläranlage, die für die Abwasserentsorgung zuständig ist, wurden die Gebühren nicht gesenkt. Derzeit betragen diese 5,85 Euro pro Kubikmeter und gehören deutschlandweit zu den höchsten.

