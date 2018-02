Abwasserpreis bleibt stabil Trotz steigenden Kosten für die Entsorgungsgesellschaft, müssen Kunden nicht mehr zahlen.

© Symbolfoto: dpa

Radebeul. Ein neues Düngerecht sorgt für einen Kostenanstieg bei der Abwasserentsorgung. Seit August 2017 ist der Betrag der Abwasserentsorgung in Radebeul und Umgebung von bisher 27 Euro pro Tonne auf 49,88 Euro gestiegen, teilt die Entsorgungsgesellschaft Meißner Land mit. Der Grund: Klärschlamm darf laut dem im Juni 2017 in Kraft getretenen Düngerecht nicht mehr komplett auf landwirtschaftliche Flächen verteilt werden. Der Schlamm soll jetzt vermehrt in Kraftwerken verwertet werden. Das sei erheblich teurer.

Auf die Kunden in Radebeul falle die Kostensteigerung jedoch nicht zurück. Die Wasserversorgung und Stadtentwässerung Radebeul GmbH werde den höheren Betrag selbst ausgleichen. Das sei unter anderem deshalb möglich, weil Radebeul und Coswig seit Beginn des Jahres eine gemeinsame Abwasserbetriebsgesellschaft haben und dadurch effektiver arbeiten können. Das Abwasser aus dem westlichen Radebeuler Stadtgebiet wird über Rohre nach Diera-Zehren geleitet.

