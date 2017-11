Abwasserkunden dürfen selbst ablesen Der Zweckverband stellt den Abrechnungsmodus um. Wer will, kann etwas dafür tun, dass die Abschläge auch dem Verbrauch entsprechen.

Leisnig/Gersdorf. Für die rund 3500 Kunden des Abwasserzweckverbandes (AZV) Leisnig ändern sich im nächsten Jahr mehrere Dinge. Aus bisher einem Abwasserpreis werden zum 1. Januar Gebühren zum einen fürs Schmutz- und zum anderen fürs Regenwasser. Über die Höhe der Preise befinden die Vertreter der Verbandsversammlung am 7. Dezember. Mit der Aufhebung der Mischkalkulation und den damit einhergehenden Änderungen will der Verband zugleich auf ein Jahresabrechnungssystem umstellen. „Nur dieses hat vor Gericht Bestand“, begründet AZV-Geschäftsführer Michael Tecklenburg.

Wie er erklärt, bekommen die Kunden in Zukunft eine Abrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember eines jeden Jahres. Bisher richtete sich der Verband nach dem Ablese-Rhythmus des Wasserversorgers. Denn auf der Grundlage des abgenommenen Trinkwassers errechnet der Verband die Gebühren fürs Abwasser. Daran ändert sich auch in Zukunft nichts. Allerdings: Weil der Abwasserverband umstellt, ändert der Wasserverband beziehungsweise dessen Dienstleister, die Oewa, nicht seinen bisherigen Ableseturnus.

Ähnlich wie bei vielen Stromversorgern wird auch der Abwasserzweckverband künftig eine Art Abschlag für die Schmutzwassergebühr erheben. Das passiert quartalsweise, voraussichtlich im März das erste Mal für 2018. Wer eine möglichst verbrauchsgenaue Abrechnung unterstützen möchte, den bittet Tecklenburg, am letzten Tag des Jahres selbst den Trinkwasserzähler abzulesen und dem AZV die Daten zu übermitteln. Das ist auf verschiedenen Wegen möglich, ab nächstem Jahr auch ganz bequem auf der Homepage des Verbandes, wo unter Angabe der Kundennummer der Zählerstand problemlos eingegeben werden kann. Wer auf Nummer sicher gehen will, fotografiert den Zählerstand und liefert das Foto als E-Mail noch dazu. Dasselbe gilt für Zweitzähler und Zähler für Garten oder Brunnennutzung. Unabhängig davon ruft der AZV weiterhin vom Wasserversorger die Zählerstände nach dessen offizieller Ablesung ab und vergleicht schließlich die Daten. Dieses Prozedere ist notwendig, um Rechtssicherheit herzustellen.

Wenn der Kunde selbst seine Verbrauchsdaten vom Trinkwasserzähler nicht zur Verfügung stellt, ist das keineswegs schlimm. „Dann muss für die Abrechnung auf Basis des Kalenderjahres durch den AZV eine Hochrechnung beziehungsweise Schätzung zum Stichtag 31. Dezember erfolgen“, erklärt Michael Tecklenburg. Das könne zu Ungenauigkeiten führen und möglicherweise dazu, dass der Kunde zunächst erst einmal mehr Abschlag bezahlen müsse als notwendig.

Wer Fragen zu den neuen Abrechnungsmodalitäten hat, kann sich darüber im AZV-Büro (Tel. 034321 62290) an der Ringstraße informieren. Wer seinen Wasserzählerstand melden möchte, kann das per Fax unter 034321 622923 oder per E-Mail an gebuehren@azv.leisnig.de.

