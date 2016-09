Abwasserkosten dürfen nicht explodieren Hinter verschlossenen Türen haben die AZV-Vertreter über den Austritt von Hartha geredet. Dafür müssen die Gebühren neu kalkuliert werden.

Hartha will mit seinem Ortsteil Gersdorf nicht mehr im Abwasserzweckverband (AZV) Leisnig bleiben. Für diesen Austritt werden jetzt die Vorbereitungen getroffen. Eine dafür ist, die Gebühren neu zu kalkulieren – nochmals für 2016 und die fürs nächste Jahr. Diese Kalkulationsarbeit wird die Firma Kommunalentwicklung Mittelsachsen (Kem) übernehmen. Sie kalkuliert auch schon für den AZV „Untere Zschopau“, zu dem Hartha mit Gersdorf wechseln will. Kem hat aber auch die Betriebsführung des AZV Leisnig übernommen – allerdings ist der Vertrag darüber zeitlich begrenzt. Das hat mit der Situation des Verbandes zu tun. Der bestand bei der Gründung in den 1990er-Jahren aus den damals noch selbstständigen Gemeinden Bockelwitz und Gersdorf sowie der Stadt Leisnig. Inzwischen ist Bockelwitz eingemeindet und Gersdorf gehört zu Hartha. Nach dem Austritt Gersdorfs steht Leisnig allein da – und ist eigentlich kein Verband mehr. Daher muss es strukturell über kurz oder lang Änderungen geben.

Die Stadträte von Waldheim haben einen Anschluss Leisnigs an den AZV „Untere Zschopau“ zunächst abgelehnt. Das begründeten sie mit den ungleichen Voraussetzungen in beiden Gebieten. Während in Hartha und Waldheim die Abwassergebühren nach der Behandlung von Ab- und Regenwasser getrennt abgerechnet werden, gibt es für die Region Leisnig noch keine sogenannte Regenwassergebühr. Ändert sich das, so signalisierten die Waldheimer damals, wären sie durchaus zu einem Zusammengehen mit Leisnig bereit.

Doch zunächst geht es erst einmal um den Austritt von Hartha/Gersdorf aus dem Leisniger Verband. Darüber sollte am Mittwoch in der Verbandsversammlung eigentlich öffentlich diskutiert werden. Doch die Bürgermeister von Leisnig Tobias Goth und Hartha Ronald Kunze beschlossen, sich zunächst hinter verschlossenen Türen unterhalten zu wollen. „Es geht um die nötige Vermögensauseinandersetzung. Dazu gibt es intern noch Klärungsbedarf“, begründete Goth als Verbandschef. Vermögenswerte sind in den vergangenen Jahren in nahezu allen Ortsteilen durch den Bau von Kläranlagen und neuen Abwasserleitungen geschaffen worden. Wie sich das auf einen Verbandswechsel niederschlägt, ist offen.

Fest steht derweil, dass den Einwohnern im Verbandsgebiet durch Austritt oder Zusammenlegung keine übermäßigen Nachteile entstehen dürfen. „Das wird die Rechtsaufsichtbehörde auch prüfen, ehe der Austritt beschlossen und umgesetzt werden darf“, versicherten beide Bürgermeister übereinstimmend. Enorme Gebührenerhöhungen, die aus den Strukturänderungen resultieren, werde es demnach nicht geben, so Kunze und Goth.

Die rund 10 000 Euro teure Neukalkulation gehört zu den Unterlagen, die der Verband jetzt für den Austritt Harthas vorlegen muss – genauso wie die Nachkalkulation für 2016. Auf die Gebührenzahler hat das in diesem Jahr überhaupt keine Auswirkungen. Sie müssen keine höheren Kosten fürs Abwasser befürchten. „Rückwirkend können Gebühren nicht erhöht werden“, so Michael Tecklenburg, der amtierend die Geschäfte des AZV Leisnig führt.

