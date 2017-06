Abwasserkanal wird ab Herbst gebaut Die Gersdorfer werden an das zentrale Netz angeschlossen. Aber die Topografie in dem Ort macht das Vorhaben schwierig.

© Symbolfoto: dpa

Seit längerer Zeit wird bereits das Abwasser der Pfarrhäuser in Gersdorf über eine zentrale Kläranlage entsorgt. Jetzt sollen auch die meisten anderen Grundstücke des Ortes folgen. Aber nicht alle. „Für einige ist der zentrale Anschluss nicht wirtschaftlich“, sagt Michael Schütze, Projektleiter der Oewa im Auftrag des Abwasserzweckverbandes (AZV) Leisnig.

Ohnehin sei die zentrale Entsorgung des Abwassers durch die Topografie in Gersdorf ein „technisch schwieriges Problem“. Dort könne nicht, wie in anderen Dörfern, eine große Kläranlage gebaut werden. „Es sind vier kleinere Anlagen geplant“, so Schütze. Ursprünglich seien es sogar fünf gewesen. Aber eine lasse sich durch schwierigen Untergrund nicht an dem beabsichtigten Platz aufstellen.

In diesem Monat erfolge die Ausschreibung des Vorhabens und im Juli die Vergabe. Der Projektleiter rechnet Ende August/Anfang September mit dem Baubeginn. „Die Arbeiten werden sich bis weit in das Jahr 2018 ziehen“, schätzt er. Der AZV investiert in Gersdorf rund 750 000 Euro.

An das zentrale Netz werden der Postberg, der Kirchberg und Bereiche Am Schanzenbach angeschlossen. Während der Abwasserkanal Am Schanzenbach und am Postberg zum großen Teil über Privatgrund verlegt wird, besteht am Kirchberg nur die Möglichkeit, dafür die Straße aufzureißen. Deshalb kommt es dort auch zu größeren Einschränkungen für die Anwohner, Lehrer und Erzieher, Schüler sowie Kitakinder, deren Eltern und die Kirchgänger. Als Alternative werde wahrscheinlich der Feldweg, der zu den Pfarrhäusern führt, so hergerichtet, dass er für die Anlieger befahrbar ist. „Details erfahren diese im Vorfeld der Arbeiten während einer Bürgerversammlung“, sagt Michael Schütze. Ein Termin für die Informationsveranstaltung werde aber erst festgelegt, wenn feststeht, welche Baufirma das Vorhaben ausführt.

zur Startseite