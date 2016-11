Abwasserkanal ist fertig Die meisten Grundstücke in Dahren werden an die öffentliche Kanalisation angeschlossen. Der Weg dorthin war lang.

Kathrin Wenk von der Gödaer Gemeindeverwaltung bei einem Vor-Ort-Termin bei der Baustelle in Dahren im Sommer. Inzwischen ist der Abwasserkanal fertig. © Carmen Schumann

Geschafft, die meisten Grundstücke in dem kleinen Gödaer Ortsteil Dahren kommen nun an die öffentliche Kanalisation. Seit dem Sommer wurde der Abwasserkanal verlegt. Ursprünglich wollte die Gemeinde den Ort gar nicht an die zentrale Kläranlage anschließen, aber auf Wunsch einiger Einwohner wurde noch mal umgeplant. So bekommen nun neun Grundstücke einen Abwasseranschluss.

Im Zuge der Bauarbeiten wurde auch gleich die Straße erneuert, vorige Woche kam der Asphalt drauf. „Nun werden nur noch ein paar Restarbeiten erledigt“, sagt Bürgermeister Gerald Meyer (parteilos). Probleme gebe es allerdings mit der Straßenbeleuchtung. Aufgrund von Lieferproblemen können die neuen LED-Leuchten erst später montiert werden. Solange würden aber die alten Lampen in Betrieb bleiben. Künftig wird es dann jedoch mehr Licht im Ort geben, da sechs statt der bisher drei Laternen geplant sind. (SZ/MSM)

