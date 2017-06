Abwasserkanal für Bannewitz zu teuer Eine Firma will den Kanal für gut eine halbe Million Euro erneuern. Die Stadt will aber nur weniger als Drittel davon ausgeben.

© Symbolbild. SZ

Die Gemeinde Bannewitz will einen Abwasserkanal zwischen der Winckelmannstraße und dem Nöthnitzbach erneuern lassen. Nach Ausschreibung der Bauleistung liegt dem Bannewitzer Abwasserbetrieb nun dazu das Angebot einer Firma in Höhe von rund 543 000 Euro vor. Die Kostenschätzung, die vorab durch einen Planer durchgeführt wurde, belief sich allerdings auf nur 150 000 Euro, wie Christian Herrmann, Chef des örtlichen Abwasserbetriebes, sagt. Deshalb wolle man das Angebot der betreffenden Firma nicht annehmen. Wie Herrmann erklärt, werde die Bauleistung für den neuen Abwasserkanal voraussichtlich im Herbst neu ausgeschrieben. Im Frühjahr 2018 könne dann an der Leitung in Bannewitz gebaut werden.

Außerdem will der Abwasserbetrieb ein bestehendes Darlehen umschulden. Dieses wurde ursprünglich 2006 in Höhe von knapp 450 000 Euro aufgenommen. Nun soll es für günstigere Konditionen zum Restbetrag von rund 300 000 Euro einer anderen Bank übertragen werden. (SZ/ves)

