Abwasserkanäle werden saniert Der vorhandene Mischwasserkanal soll künftig als Regenwasserkanal genutzt werden.

© Symbolfoto/Dietmar Thomas

Einige Abwasserkanäle im Ostrauer Ortskern und im Gewerbegebiet müssen saniert werden. Das hat eine Prüfung ergeben. In der Ernst-Thälmann-Straße sind die Arbeiten aufwendig. Hier soll der vorhandene Mischwasserkanal künftig als Regenwasserkanal genutzt werden. Für das Abwasser müssen ein neuer Kanal verlegt und die Hausanschlüsse umgebunden werden. Außerdem soll die Straße eine neue Decke erhalten. Den Auftrag dafür vergeben die Räte zur Sitzung am heutigen Dienstag. Außerdem beschließen sie, wer die Straßenbeleuchtung in Kiebitz baut und den Teich in Münchhof saniert. Es geht auch um das neue Tanklöschfahrzeug für die Ostrauer Wehr. Um Fördergeld beantragen zu können, muss der Kauf in den Haushalt für 2018 und 2019 eingeplant werden. Die Sitzung beginnt um 19.45 Uhr in der Kulturschule in Schrebitz. Interessierte Bürger können ab 19.50 Uhr Fragen stellen. (DA/je)

