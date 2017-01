Abwassergebühren sinken Weil für 2013 bis 2016 gut kalkuliert wurde, müssen die Bürger in den kommenden vier Jahren weniger bezahlen.

Die Meißner Bürger müssen künftig weniger fürs Abwasser bezahlen. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 7. Dezember die kostendeckenden Abwassergebühren der Jahre 2017 bis 2020 festgesetzt. Vom 1. Januar 2017 an werden demnach für die nächsten vier Jahre bei gleichbleibender Grundgebühr für die zentrale Abwassereinleitung nur noch 2,41 Euro/m³ (vorher: 2,80Euro/m³) , für die dezentrale Abwassereinleitung 0,70 Euro/m³ (vorher: 0,71 Euro/m³), für die Abfuhr und Behandlung von Fäkalschlamm 29,12 Euro/m³ (vorher: 34,35 Euro/m³) und für die Abfuhr und Behandlung von Abwasser aus geschlossenen Gruben lediglich 11,63 Euro/m³ statt wie bisher 14,16 Euro/m³ als Gebührensatz erhoben.

Möglich wurden die reduzierten Gebühren insbesondere durch Überdeckungen aus dem zurückliegenden Kalkulationszeitraum 2013 bis 2016, die in die Neukalkulation mit eingeflossen sind. Dank der Bereitstellung von Fördermitteln des Landes und des Bundes zur Schadensbeseitigung aus dem Hochwasser 2013 der Elbe und ihrer Nebenflüsse und der Schlammflut vom 27. Mai 2014 in Meißen fallen die negativen Auswirkungen dieser Schadensereignisse nicht auf den Meißner Gebührenzahler zurück. Kostendeckende Abwassergebühren machen auch künftig notwendige Investitionen im Ortsnetz möglich und sichern außerdem eine geordnete Betriebsführung. (SZ/ul)

zur Startseite