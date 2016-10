Abwassergebühren bleiben konstant Die Gemeinde Doberschau-Gaußig hat gut gewirtschaftet. Das wirkt sich aus.

Es muss nicht mehr Geld für Abwasser gezahlt werden, als bisher. © dpa

Doberschau-Gaußig. Beim Abwasser bleibt für die Einwohner der Gemeinde Doberschau-Gaußig auch in den kommenden Jahren (fast) alles beim Alten. Das heißt, die Gebühren für die Entsorgung ändern sich nicht – bis auf eine Ausnahme. Das geht aus der Kalkulation der Abwassergebühren für den Zeitraum 2016 bis 2019 hervor. Die hat der Gemeinderat jetzt beschlossen.

Demnach zahlen alle, deren Abwasser in die zentrale Kanalisation geht, auch in den nächsten Jahren unveränderte Gebühren. Im Zeitraum bis 2015 wurde sparsam gewirtschaftet, erläuterte Jens Sterzel vom Beratungsunternehmen Kogis, das die Kalkulation im Auftrag der Gemeinde erarbeitet hat. So stand am Ende sogar ein leichter Überschuss zu Buche. Der helfe nun, die in den nächsten Jahren zu erwartenden Kostensteigerungen abzufedern, so Sterzel. Daher könnten sowohl Grund- als auch Mengengebühr konstant bleiben.

Eine Änderung kommt aber auf alle zu, die auf ihrem Grundstück eine eigene Kläranlage haben. Sie müssen ab 2017 fürs Auspumpen der Anlage je Kubikmeter einen reichlichen Euro mehr bezahlen. Als Grund werden unter anderem höhere Transportkosten genannt. Bei vielen dürfte die Erhöhung aber gar nicht so sehr ins Gewicht fallen, so Sterzel. Denn bei den modernen Kleinkläranlagen, wie sie heute gefordert sind, falle nicht mehr so viel Schlamm an, der zu entsorgen ist. Die Grundgebühr und alle anderen Gebühren, zum Beispiel für die Kanalbenutzung, bleiben auch hier unverändert. Bis 2019, dann wird wieder neu kalkuliert. (SZ/MSM)

So viel kostet das Abwasser Zentrale Entsorgung o Grundgebühr 6,14 Euro/Monat o Mengengebühr 1,75 Euro/m³ dezentrale Entsorgung o Grundgebühr 25 Euro/Jahr o mobile Entsorgung Fäkalwasser 10,27 Euro/m³ Fäkalschlamm 21,62 Euro/m³ Verwaltungsgebühr 10 Euro o Kanalbenutzungsgebühr für voll biologisch gereinigtes Abwasser 1,44 Euro/m³ für nicht biologisch gereinigtes Abwasser 2,18 Euro/m³ o Verwaltungsgebühr für Kleineinleiterabgabe 15 Euro/Bescheid Quelle: Gemeinde

