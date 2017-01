Artikelempfehlung

Abwassergebühr auch für Weißig

Weißig am Raschütz. Seit Jahresbeginn sind neue Abwassergebühren für Weißig am Raschütz gültig. Deren Einwohner entsorgen ihr Abwasser zentral in die Kläranlage Weißig und mussten bisher eine Mengengebühr von 3,48Euro pro Kubikmeter Wasser bezahlen. Doch in den letzten Jahren haben sich rund 6000 Euro Verlust aufgestaut, sagte Hauptamtsleiterin Kerstin Sulak auf der Lampertswalder Gemeinderatssitzung im November. Seit 2012 hätte die Gemeindeverwaltung deshalb 3,63 Euro pro Kubikmeter einnehmen müssen.(...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/abwassergebuehr-auch-fuer-weissig-3590474.html