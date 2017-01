Abwasserbetrieb rechnet mit einem Plus

Freitals Abwasserbetrieb kalkuliert für dieses Jahr mit einem Gewinn von rund 412 000 Euro. Das geht aus dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes hervor, den der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen hat. Wie aus dem Bericht außerdem hervorgeht, sind in diesem Jahr Investitionen von rund 1,32 Millionen Euro geplant – etwas mehr als noch 2016. Das Geld wird vor allem für die Instandhaltung des bestehenden Netzes aus Abwasserleitungen benötigt.

Größtes Einzelprojekt in diesem Jahr ist der Bau eines neuen Kanals unter der Straße Zur Quäne in Wurgwitz. Diese wird komplett saniert. Finanziert werden die Investitionen mit einem neuen Kredit und mit dem Überschuss. Der Abwasserbetrieb will in diesem Jahr außerdem seine Schulden um rund 773 000 Euro drücken. Läuft alles nach Plan, stehen zum Jahresende noch Verbindlichkeiten von rund 17,3 Millionen Euro. (SZ/win)

