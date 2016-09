Abwasserbetrieb macht Gewinn Für die Bannewitzer ändert sich an der Gebühr aber so schnell nichts.

Der Bannewitzer Abwasserbetrieb hat wie schon 2014 auch im vergangenen Jahr einen Überschuss von fast 297 800 Euro erwirtschaftet. Der tatsächliche Gewinn des Eigenbetriebs der Gemeinde lag 2015 bei rund 165 000 Euro. Das geht aus dem Jahresbericht des Betriebs hervor, der zuletzt im Gemeinderat abgesegnet worden war.

Die Summe fließt nun in die Fünfjahreskalkulation des Bannewitzer Abwasserunternehmens ein. Für den Verbraucher bedeutet dies, dass sich die Gebühren im kommenden Jahr noch nicht ändern. Der Berechnungszeitraum für die Kalkulation von Abwassergebühren dauert von 2014 bis einschließlich 2018. Neue Gebühren werden demnach erst für den nachfolgenden Zeitraum ab 2019 neu berechnet.

Dass die Gebühren für die Verbraucher dann angesichts von den aktuellen Gewinnen sinken würden, ist jedoch ungewiss. In seine Kalkulation fließen laut dem Abwasserbetrieb auch noch weitere Faktoren mit ein, so zum Beispiel mögliche geplante Investitionen, Kredite, die getilgt werden oder aufgenommen werden müssen.

Der Anschlussgrad in Bannewitz beträgt 97 Prozent. Es gibt auch Abwasser aus dezentralen Anlagen, die über den Eigenbetrieb entsorgt werden. Der Großteil des Abwassers wird nach Dresden-Kaditz geleitet und dort aufbereitet. Der Eigenbetrieb betreut und wartet Kanäle, Regenrückhaltebecken, Pumpstationen und Kläranlagen. Solche gibt es in Cunnersdorf, im Poisental sowie in Possendorf. (SZ/skl)

