Abwasserbetrieb investiert in neue Kanäle

Der Abwasserbetrieb der Gemeinde Bannewitz hat im vergangenen Jahr wieder mehrere Hunderttausend Euro investiert. Größte und kostspieligste Baumaßnahme ist der neue Regenwasserkanal an der Straße „Zur Pappel“ im Ortsteil Golberode. Für rund 230 000 Euro wurde das Abflusssystem entlang der Straße erneuert, als diese vom Landkreis modernisiert worden ist. Die Baumaßnahme haben Landkreis und die Gemeinde Bannewitz zusammen ge-stemmt. Auch Grundstücksanschlüsse für über 27 000 Euro, eine neue Doppelgarage für fast 20 000 Euro und über 16 000 Euro für die Datenfernübertragung an den Pumpwerken schlagen zu Buche. Mehr als 42 000 Euro hat der Bannewitzer Abwasserbetrieb in Kanalreparaturen investiert, für die Wartung und Reparatur der Pumpwerke und Kleinkläranlagen insgesamt sogar über 50 000 Euro. Notwendige Kanalreinigungen und Kamerainspektionen haben den Betrieb voriges Jahr mehr als 20 000 Euro gekostet. (SZ/ves)

zur Startseite