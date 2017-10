Abwasserbetrieb fährt Gewinn ein Das Massenei-Bad bleibt aber ein Verlustgeschäft.

Bei schönem Wetter herrscht Hochbetrieb im Masseneibad. Trotzdem fährt das Bad Verluste ein. © Matthias Schumann

Der Eigenbetrieb Großröhrsdorf hat im Vorjahr ein kleines Minus eingefahren von 3 500 Euro. Die Bilanzsumme liegt bei über 6 Millionen Euro. Unter dem Dach der Gesellschaft sind die Wohnungswirtschaft und das Massenei-Bad organisiert. Wobei die Wohnungswirtschaft gut aufgestellt ist. Gedrückt wird die Bilanz regelmäßig durch das Bad. Im Vorjahr mit einem Defizit von 193 000 Euro. Der schlechte Sommer mit wenig Sonnentagen habe zu wenig Badefreunde in die Massenei gelockt, so Bürgermeisterin Kerstin Ternes. Letztlich wolle die Stadt das Bad als Freizeitangebot, habe sich immer dazu bekannt und müsse auch das Defizit schultern. Bleibt unter diesen Bedingungen genug Geld für Investitionen in den Wohnungsbestand? Der sei nicht vernachlässigt worden und durchsaniert, heißt es: „Wir haben jedes Jahr etwas instand gesetzt“, so Kerstin Ternes.“ Fast alle Wohnungen seien vermietet.

Mit einer Bilanzsumme von 23 Millionen Euro und einem deutlichen Überschuss von 310 000 Euro schloss dagegen der Abwasserbetrieb das Vorjahr ab. Das Geld werde auch gebraucht, denn die Stadt müsse weiter in die Kanäle investieren. Dazu gehöre die Adolphstraße, Teile der Alten Straße und der Bachstraße. Auch die Luther-, Goethe- und Jahnstraße bleiben in den kommenden Jahren Themen, ebenso wie die Überschwemmungsprobleme am Rödertalplatz. Die Abwasserbetriebe von Großröhrsdorf und der ehemaligen Gemeinde Bretnig-Hauswalde werden getrennt geführt, wie im Fusionsvertrag der beiden Kommunen vereinbart. In Bretnig-Hauswalde wurde mit 12,4 Millionen Euro gewirtschaftet und ein Ertrag von knapp 100 000 Euro erzielt. (SZ/ha)

