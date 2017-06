Abwasserbau in Altbirkwitz geht los 16 Grundstücke werden an die Kanalisation angeschlossen. Die Anwohner ärgern sich, weil sie erst kurz vorher davon erfuhren.

Ein solcher Schmutzwasserkanal soll in Altbirkwitz gebaut werden. © Archiv: Baldauf

Die Stadtwerke Pirna (SWP) beginnen am 21. Juni damit, den Ortsteil Altbirkwitz ans öffentliche Abwassernetz anzuschließen. Nach Auskunft des Unternehmens werden die Bauleute einen neuen, 250 Meter langen Schmutzwasserkanal bauen, 16 Hausanschlüsse installieren sowie eine Doppelpumpstation und eine 105 Meter lange Abwasserdruckleitung errichten. Zudem müssen im Zuge der Arbeiten reichlich 70 Meter Trinkwasserleitung umverlegt werden.

Für die Anwohner bringen die Bauarbeiten herbe Einschnitte mit sich. So muss laut der Stadtwerke die Straße Altbirkwitz von der Einmündung Söbrigener Straße/Pratzschwitzer Straße abschnittsweise voll gesperrt werden. Die Zufahrten zu den Grundstücken sind daher ab Baubeginn nur noch bedingt, jedoch bis zum jeweiligen Baufeld möglich. Abhängig von der jeweils örtlichen Situation will die Baufirma darüber hinaus ermöglichen, dass nach Feierabend und an Wochenenden das Baufeld überfahren werden kann.

Laut der Stadtwerke sollen die Kanalarbeiten spätestens Ende Oktober 2017 abgeschlossen sein.

Bei den Altbirkwitzern hatte die Baustelle im Vorfeld für mächtig Ärger gesorgt. Sie beschwerten sich vor allem darüber, dass sie eher zufällig und erst kurz vor Baubeginn von den anstehenden Arbeiten und den damit einhergehenden Einschränkungen erfahren hätten. Dieter Fuchs, Ortsvorsteher von Birkwitz-Pratzschwitz, kritisierte die verspätete Ankündigung als große Schweinerei, so könnten Stadtwerke und Behörden nicht mit den Bürgern umgehen. Aus seiner Sicht hätten die Einwohner viel früher informiert werden müssen. (SZ/mö)

