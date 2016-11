Abwasserabgabe verärgert Glashütter

Warum wurde früher keine Abwasserabgabe fällig?

Die Abwasserabgabe gibt es in der Bundesrepublik seit 1981, in Sachsen gilt sie seit 1991. Sie wird vom Freistaat für das Einleiten von Schmutz- und Niederschlagswasser in Flüsse, Seen und Grundwasser erhoben. Bis 2009 konnte die Stadt Glashütte diese Abgabe mit Investitionen im Abwasserbereich verrechnen. Deshalb brauchten die Grundstückseigentümer, die bis zu diesem Jahr ihre Anlage noch nicht umgerüstet hatten oder die nicht nachweisen konnten, dass der angefallene Schlamm ordnungsgemäß entsorgt wurde, keine Abwasserabgabe zahlen. 2010 wurde das Gesetz geändert, eine Querverrechnung war fortan nicht mehr möglich. Darüber informierte das Rathaus seine Bürger via Amtsblatt, sagt Antje Reichel, Leiterin des Abwasserentsorgungsbetriebes. Ihr Betrieb habe versucht, die Betreiber von Kleinkläranlagen an das Thema heranzuführen. 2011 wurde dazu auch ein Merkblatt herausgegeben.