Abwasser wird teurer Radebergs OB ist sauer auf den Gesetzgeber. Denn der sorgte jetzt für eine durchaus drastische Erhöhung der Gebühren.

© dpa

Auf diesen Beschluss im Stadtrat auch noch ausgerechnet in der Weihnachtszeit hätte Radebergs OB Gerhard Lemm gern verzichtet, sagt er. „Denn hier kommt ein Ball zurück, von dem ich schon vor Jahren gesagt habe, dass er zurückkommen wird – und zwar mit noch größerer Wucht, als ursprünglich befürchtet“, umschrieb Lemm in der Dezembersitzung des Stadtrats nun ein wenig prosaisch, was ihm hörbar mächtig auf die Nerven ging.

Die Rede ist von den Abwassergebühren in Radeberg. Die werden zum Jahresanfang steigen. Und zwar – beim Thema Regenwasser – sogar ziemlich drastisch. Bisher mussten die Grundstücksbesitzer drei Cent pro versiegeltem Quadratmeter berappen; ab Januar werden es zunächst 48 Cent und ab 2018 dann immerhin 60 Cent sein. „Bedenkt man, dass wir im Durchschnitt etwa 120 Quadratmeter Versiegelungsfläche pro Grundstück haben, ist das zwar dennoch eine moderate Summe, aber es gibt eben auch größere Grundstücke“, ärgerte sich der OB in der Stadtratssitzung.

Vor allem ärgerte er sich aber darüber, dass hier „den Bürgern ein Zickzack, ein Auf- und Ab, zugemutet wird, was aus meiner Sicht nicht notwendig wäre“. Denn der Gesetzgeber schreibt vor, dass erzielte Überschüsse beim Thema Abwasser sofort „abgeschmolzen“ werden müssen, also die Gebühren gesenkt. „Obwohl klar war, dass Kosten und Ausgaben steigen werden – und wir mit diesen geringen Gebühren schnell an die Stelle kommen, die Gebühren anheben zu müssen“, beschreibt der OB. Und genau das ist nun passiert. Zwischen 2011 und 2013 war sozusagen ein Polster angewachsen, das dann durch drastisch niedrigere Gebühren abgearbeitet wurde. „Hätten wir einfach die Gebühren beibehalten dürfen, müssten wir nun nur leicht erhöhen“, ist Lemm überzeugt.

Aber es hilft nichts, der Stadtrat musste grünes Licht für die Steigerung erteilen. So steigt der Kubikmeterpreis fürs Schmutzwasser nun von derzeit 1,63 Euro auf dann 2,50 Euro. Und die Niederschlagswassergebühr von den erwähnten drei Cent auf zunächst 48 Cent und später 60 Cent. Diese Abstufung ist ein kleiner, aber erlaubter „Kniff“, so Lemm. Für 2017 habe man den in den vergangenen Jahren bisher höchsten Satz gewählt – 48 Cent eben – und ab 31. Dezember 2017 dann die 60 Cent. „Das ist aber nur möglich, wenn wir im Mai eine 50-prozentige Abschlagszahlung einfordern“, macht der OB deutlich. „Das war die einzige Möglichkeit, zumindest ein klein wenig für eine moderate Steigerung zu sorgen“, bedauert Lemm.

zur Startseite