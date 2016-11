Abwasser wird in Weißkeißel teurer Die mobile Entsorgung ist für die nächsten drei Jahre neu vergeben worden. Dadurch steigen ab 2017 die Preise.

Viele Weißkeißeler müssen ab kommendem Jahr mehr für Abwasser bezahlen. © Symbolbild.

Weißkeißel. Weißkeißeler, die ihr Abwasser dezentral über eine Kleinkläranlage oder eine Sammelgrube entsorgen, müssen ab dem kommenden Jahr tiefer in die Tasche greifen. Der Gemeinderat hat den Auftrag zur mobilen Entsorgung der Fäkalien aus diesen Anlagen bis 2020 an die Stadtwerke Weißwasser vergeben, mit einer Option für eine Verlängerung um weitere zwei Jahre.

Der Preis für die Entsorgung von Fäkalwasser aus abflusslosen Sammelgruben beträgt ab 2017 genau 13,88 Euro je Kubikmeter, anstatt wie bisher 11,77 Euro. Der Entsorgungspreis für Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen steigt von 19,10 Euro je Kubikmeter auf 27,20 Euro. Es gebe keinen Markt dafür, stellt der Leiter des Weißwasseraner Baureferats, Thomas Böse, in der Ratssitzung fest. Vor fünf Jahren habe man sogar erhebliche Sorgen gehabt, überhaupt ein Unternehmen zu finden. Und die Gemeinde könne dabei noch froh sein, dass sich die Stadtwerke an der Ausschreibung beteiligt haben. Das andere abgegebene Angebot liegt preislich nämlich deutlich höher. So wären dabei für den Kubikmeter Fäkalwasser 37,01 Euro und für den Fäkalschlamm 41,49 Euro angefallen.

Über die Preise für die zentrale Abwasserentsorgung entscheidet der Gemeinderat im Dezember. Der Kalkulationszeitraum für die Gebühr läuft 2016 aus, weshalb die Preise für die Jahre 2017 bis 2021 neu berechnet werden.

