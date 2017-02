Abwasser wird deutlich teurer Rund eine Million Euro sollen auf die Bischofswerdaer und Rammenauer umgelegt werden.

© dpa

Für die Entsorgung ihres Schmutzwassers müssen die Einwohner von Bischofswerda und Rammenau künftig mehr als bisher zahlen. Das geht aus einer Beschlussvorlage für die Stadtratssitzung in Bischofswerda am Dienstag hervor. Nach diesen Angaben müssen die Abwassergebühren für die Jahre 2017 bis 2020 neu kalkuliert und beschlossen werden. Neu sei, dass ein Teil der Abschreibungen, die bisher in die Gebührenkalkulation nicht eingeflossen sind, laut sächsischem Innenministerium jetzt berücksichtigt werden müsse. Dadurch erhöhen sich die Kosten der Abwasserbeseitigung um rund eine Million Euro, heißt es.

Wie sich das auf die Gebühren, die die Bürger zahlen müssen, auswirkt, wollen Stadtverwaltung und Wasserversorgung in dieser Woche erläutern. Mehrere Varianten wurden geprüft.

Bischofswerda und Rammenau arbeiten seit den 90er Jahren gemeinsam an der Abwasserbeseitigung, erst im Verband Goldbach, jetzt im Verband Bischofswerda-Röderaue. Letztmals wurden die Abwassergebühren 2013 erhöht. (SZ)

Die Stadtratssitzung findet am Dienstag ab 17 Uhr im großen Sitzungssaal im Bischofswerdaer Rathaus statt. Das Thema Abwasser wird im öffentlichen Teil behandelt.

zur Startseite