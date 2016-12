Abwasser wird billiger In Neukirch gelten ab Januar neue Gebühren für die Entsorgung. Fast alle im Dorf profitieren. Bis auf eine Gruppe.

Kleinvieh macht auch Mist, sagt der Volksmund. Vor allem aber dürfte die psychologische Wirkung immens sein: Die meisten Neukircher zahlen ab dem kommenden Jahr weniger für die Entsorgung ihres Abwassers. Der Gemeinderat beschloss jetzt die neuen Gebühren. Demnach sinkt ab Januar der Preis für alle, deren Abwasser zentral in der gemeindeeigenen Kläranlage gereinigt wird, um 18 Cent von 3,90 Euro auf 3,72 Euro pro Kubikmeter. Eine dreiköpfige Familie mit einem jährlichen Wasserverbrauch von 90 Kubikmetern spart rund 16 Euro im Jahr. Im Unterschied zu den meisten anderen Kommunen im Bischofswerdaer Land erhebt Neukirch keine Grundgebühr für die zentrale Abwasserentsorgung.

Preiswerter wird es auch für jene, die ihr Abwasser in einen „Bürgermeisterkanal“ einleiten. Bisher zahlten sie je nach Reinigungsstufe 2,26 oder 1,53 Euro pro Kubikmeter. Künftig sind es 1,41 Euro. Grund ist, dass viele private Anlagen in den vergangenen Jahren modernisiert worden sind und sich dadurch der Reinigungsgrad erhöht hat, sagt Uta Eckstädt, Leiterin des gemeindeeigenen Abwasserbetriebes. Die Eigentümer von rund 50 Grundstücken profitieren davon.

Für Neukircher, die eine abflusslose Grube oder eine Kleinkläranlage haben, stellt sich die Lage differenziert dar. Zum einen singt die jährliche Grundgebühr von 50 auf 40 Euro. Zum anderen erhöht sich die Einleitgebühr an der Fäkalienannahmestelle der Kläranlage um reichlich zwei Euro pro Kubikmeter. Wessen Abwasser bzw. Klärschlamm abgeholt und dort eingeleitet wird, der zahlt bislang 25 Euro für den Kubikmeter. Nach der neuen Gebührenordnung sind es 27,08 Euro. Eigentümer von rund 200 Grundstücken im Ort sind betroffen.

Niederschlagsgebühr etwas teurer

Etwas teuer wird auch die Niederschlagsgebühr, die Grundstückeigentümer für befestigte Flächen, von denen das Wasser in öffentliche Anlagen eingeleitet wird, bezahlen müssen. Sie steigt von 5,59 Euro pro zehn Quadratmeter und Jahr auf 5,65 Euro. Kalkuliert wurden die neuen Gebühren bis zum Jahr 2020. Mit hoher Wahrscheinlichkeit bleiben sie bis dahin unverändert, sagt Uta Eckstädt. Berechnet wurden die realen Kosten der Abwasserentsorgung nach dem Verursacherprinzip. Dadurch erklären sich Gebührensenkungen, teilweise aber auch Erhöhungen.

Die Gemeinde Neukirch hat ihre Investitionen ins Abwassernetz abgeschlossen. Teilweise geringerer Bauaufwand als zunächst erwartet und die niedrigen Zinsen zahlten sich bei der Gebührenkalkulation aus. Hinzu kommt aber noch ein Fakt. Die Gemeinde speckte das Investitionsprogramm ab, indem entferntere Grundstücke nicht ans zentrale Abwassernetz angeschlossen wurden. Betroffen sind zum Beispiel die Häuser am Waldschlösschen, die Siedlung am Valtentalsee und die unmittelbar am Ortseingang aus Richtung Putzkau gelegenen Ruprechtshäuser. Gerade für deren Bewohner ist es bitter: Sie schauen direkt auf die nur wenige Hundert Meter entfernte Kläranlage, müssen aber eine eigene Anlage betreiben. „Es sind nur drei Häuser. Für sie einen Kanal zu verlegen, wäre nicht wirtschaftlich gewesen“, sagt Uta Eckstädt.

Nicht nur in Neukirch, auch im Zweckverband „Klosterberg“, dem die Gemeinde Demitz-Thumitz sowie die Orte Schmölln und Tröbigau angehören, sinkt mit Beginn des neuen Jahres die Entsorgungsgebühr um einige Cent. Bislang zahlt man für die zentrale Entsorgung 3,66 Euro pro Kubikmeter. Ab Januar sind es 3,58 Euro.

Was kostet das Abwasser bei der zentralen Entsorgung? Monatliche Grundgebühr Preis pro m³ Bischofswerda/Rammenau 1,53 Euro pro Hausbewohner 2,37 Euro Burkau 8,00 Euro pro Wohnung 3,90 Euro Demitz/Schmölln/Tröbigau 10,00 Euro pro Hausanschluss 3,58 Euro Großharthau 2,66 Euro pro Hausanschluss 3,30 Euro

