Abwasser und Sparen sind Ratsthemen

Spreetal. Unter anderem um Fragen der Abwasserentsorgung geht es am Mittwoch in der öffentlichen Sitzung des Spreetaler Gemeinderates. Eingeladen ist Petra Brünner von den Stadtwerken Weißwasser, die die Geschäfte für den Wasserzweckverband Mittlere Neiße - Schöps führen. Auf der Tagesordnung findet sich zudem ein Bericht zum Stand der aktuellen Sparanstrengungen der Gemeindeverwaltung. Zu Anfang der Sitzung, die um 18.30 Uhr im Versammlungsraum der Gemeindeverwaltung in Burgneudorf beginnt, sind wie üblich Bürgeranfragen zugelassen. (MK)

