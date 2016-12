Abwasser-Tunnel unter Elbe gezogen Auf einem Stahlschlitten ist der Koloss in eine Rinne gerutscht. Künftig fließt das Abwasser Richtung Altstadt hindurch.

Die Wasserbauer am Johannstädter Elbufer konnten gestern in Rekordzeit eine Großaktion beenden. Auf der Johannstädter Elbwiese am Thomas-Müntzer-Platz lag eine 157 Meter lange Abwasserleitung bereit, geschützt von einem Betonmantel. Vom Neustädter Elbufer aus zog eine Seilwinde den 100 Tonnen schweren Koloss binnen 50 Minuten durch die Elbe. Ein langer Stahlschlitten unter ihm sorgte dafür, dass er gut in die tiefe Rinne rutschen konnte. Die war seit Ende November auf dem Elbgrund vom Schiff aus ausgebaggert.

Die Wasserbauer der Spezialfirma Hülskens hatten zuvor damit gerechnet, dass die Aktion mindestens anderthalb Stunden dauert. Doch es hatte alles hervorragend funktioniert. Die Stadtentwässerung lässt diesen Abwassertunnel bauen, damit die Neustadt auch an den Altstädter Hauptkanal angeschlossen werden kann. So fließt künftig bei starkem Regen kein gemischtes Ab- und Regenwasser mehr in die Prießnitz. Dafür investiert die Firma rund sechs Millionen Euro. Mitte 2017 soll die komplette Verbindung bis zum Pumpwerk an der Bautzner Straße fertig sein. 2018 folgen noch Restarbeiten. (SZ/phi)

