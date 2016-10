Abwasser-Tunnel kommt unter die Elbe Im November muss der Elberadweg gesperrt werden. Dann wird eine lange Leitung durch den Fluss gezogen.

zurück Bild 1 von 2 weiter Wie eine Gliederkette sieht diese Abwasserleitung aus, die im nächsten Monat durch die Elbe gezogen wird. © Peter Hilbert Wie eine Gliederkette sieht diese Abwasserleitung aus, die im nächsten Monat durch die Elbe gezogen wird.



Das Johannstädter Elbufer ist derzeit eine Großbaustelle. Hinter hohen Zäunen gegenüber vom Thomas-Müntzer-Platz liegen bereits zwei lange Leitungen, durch die künftig Abwasser fließen soll. Das Dresdner Kanalnetz wird ausgebaut, damit bei starkem Regen kein gemischtes Ab- und Regenwasser auf der anderen Elbseite in die Prießnitz kommt. Dies ist künftig nicht mehr gestattet, erklärt Heiko Nytsch. Als Teamleiter Investitionen ist er bei der Stadtentwässerung für dieses Großprojekt zuständig.

Eine neue Leitung soll im Elbgrund verlaufen. Diese Art kleinen Rohrtunnel bezeichnen Fachleute als Düker. An der Ecke Forst-/Bautzner Straße wird ein Pumpwerk errichtet. Dort beginnt die Leitungstrasse. Sie führt am Diakonissenweg zur Elbe, wo der Düker anschließt. Auf der Johannstädter Seite schließt sie am großen Altstädter Abfangkanal an.

Stahlwände sichern das Elbufer

Dort gibt es einen entscheidenden Vorteil, nämlich, wenn Starkregen und Hochwasser zusammenkommen. Wenige Steinwürfe entfernt ist am Käthe-Kollwitz-Ufer das Hochwasserpumpwerk Johannstadt. In so einem extremen Fall können bis zu 10 000 Liter überschüssiges Abwasser pro Sekunde in die Elbe gepumpt werden. Somit hat der Altstädter Kanal genügend Reserven, um auch noch den Mischwasser-Strom aus der Neustadt aufzunehmen. Immerhin kann das dort geplante Pumpwerk an der Fortstraße bis zu 600 Liter je Sekunde durch die neue Leitung befördern.

Ende August hatten die ersten Arbeiten begonnen. Im Bereich des künftigen Pumpwerks an der Bautzner Straße müssen Trinkwasser-, Strom- und Fernmeldeleitungen umverlegt werden. „Die Arbeiten kommen aber nicht so schnell voran wie geplant“, sagt Nytsch. „Wir wollten schon weiter sein.“ Für den Bau des Pumpwerks wird eine sieben Meter tiefe Grube ausgehoben. Am Diakonissenweg soll im kommenden Frühjahr eine Leitung so verlegt werden, dass nicht gebaggert werden muss. Eine große Hydraulikpresse wird das Abwasserrohr Stück für Stück durch den Untergrund drücken. Zwischen Radweg und Elbe kann die Leitung schließlich in einer normalen Baugrube verlegt werden.

Eine spektakuläre Großaktion wird im kommenden Monat direkt an der Elbe zu sehen sein, wenn der Düker auf den Flussgrund kommt. An beiden Ufern sind bereits stählerne Spundwände elf Meter in den Untergrund getrieben worden, um die Bereiche zu sichern. Auf der Johannstädter Baustelle hat der Düker schon Gestalt angenommen. Er besteht aus etwa 1,50 Meter langen Rohrstücken, die miteinander verschweißt wurden. „Die Hülle um jedes Segment wird einzeln betoniert“, erklärt Bauleiter Roland Schmidt. Der 157 Meter lange Düker sei wie eine lange Gliederkette, die durch ihre Fugen zwischen den Teilen aber noch beweglich ist. Das muss sie auch. Schließlich wird sie von einer großen Winde am Neustädter Ufer am Stahlseil durch die Elbe gezogen.

Allerdings ist dafür noch viel Vorarbeit zu leisten. Deshalb muss der Elberadweg in diesem Bereich im November für zwei Wochen gesperrt werden, kündigt Projektleiter Nytsch an. Die Umleitung führt vom Johannstädter Fährgarten zum Käthe-Kollwitz-Ufer und in Höhe Bundschuhstraße wieder zurück zum Elbweg. Der genaue Zeitraum stehe noch nicht fest.

Um den Düker verlegen zu können, muss der Elbgrund ab Anfang November etwa drei Meter tief ausgebaggert werden. Dafür wird ein Bagger mit einem 30 Meter langen Ausleger eingesetzt, der in der Elbmitte auch vom Schiff aus arbeitet. Ist das geschafft, kann die Gliederkette binnen eines Tages zum anderen Elbufer gezogen werden. Für die Stadtentwässerung ist das eine Herausforderung. Allerdings hat sie Erfahrungen. Am Blauen Wunder gibt es seit Ende des 19. Jahrhunderts einen solchen Düker, ein weiterer wurde 1908 an der Flügelwegbrücke gebaut und der vorerst letzte in den 1990er-Jahren in Wachwitz.

Ist die neue Verbindung Mitte 2017 fertig, folgt aber noch ein letzter Schritt. Wenn die Stadt voraussichtlich 2018 die Prießnitzbrücke auf der Bautzner Straße erneuert, wird unter dem Nebenfluss ein Regenwasserkanal zur Prießnitzstraße verlegt. Früher ist das nicht möglich. Liegt dieser Anschluss, ist die Verbindung komplett.

zur Startseite