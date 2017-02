Abwasser-Drohung zeigt Wirkung Der erste Schuldner in Dorfhain zeigt Reue. Vermutlich muss aber doch bald der Bagger ran.

Die Idee der Gemeinde Dorfhain, säumigen Abwasserkunden ab diesem Jahr die Leitung zu kappen, hat Erfolg. Wie Lutz Papperitz (Freie Wählergemeinschaft) diese Woche im Gemeinderat mitteilte, sei er von einigen Dorfhainern angesprochen worden, ob die Gemeinde Schuldnern tatsächlich den Bagger vor die Tür schicken wolle. Eine drastische Maßnahme der Rathausspitze, die aber viele begrüßen würden und als gerecht empfinden, heißt es. Ein Schuldner sei sogar schon zur Gemeindeverwaltung gekommen und habe angekündigt, seine offenen Rechnungen sofort zu begleichen, erzählte Heike Linné von der Gemeindeverwaltung, erfreut über die Reaktion des säumigen Dorfhainers. Von manchem Abwasser-Kunden sei die mangelnde Zahlungsmoral über Jahre auf die Spitze getrieben worden. Mit rund 15 000 Euro steht die ohnehin knappe Kasse der Gemeinde deshalb in den Miesen.

Von den aktuell sechs Abwasser-Schuldnern habe bisher aber nur einer Reue gezeigt. Muss der Bagger also doch bald ausrücken? „Wir werden sicher auch Begegnungen dieser Art haben“, sagte Heike Linné, „wir hoffen aber, dass wir es nicht anwenden müssen.“ Die Jahresabrechnung sei durch, erste Mahnungen raus, erklärte sie. Man müsse konsequent bleiben – und wird es wohl auch sein.

Feststeht: Was wie ein schlechter Witz klingt, meint die Dorfhainer Rathausspitze nicht nur ernst, sondern ist auch völlig legitim. Per Satzungsbeschluss hat die Gemeinde diese Maßnahme realisierbar gemacht. Laut Gesetz ist es sogar schon länger möglich. Bisher hat aber keine Kommune im Landkreis diesen Schritt gewagt. In Dorfhain hat man nun kein Nachsehen mehr. Wer seine Abwassergebühren nicht zahlt, bekommt die Leitung gekappt – und die Rechnung für den Bagger noch obendrauf.

