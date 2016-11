Abwarten und Kontakt suchen Weil man nicht mit seinem Wahlsieg rechnete, hat die Bundesregierung zu Donald Trump bisher keinen direkten Draht.

Man kann es drehen und wenden. Man kann Entschuldigungen vorbringen und Erklärungen. Man kann feststellen, wie Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen, „dass Donald Trump seinen Wahlkampf völlig abgeschottet geführt hat“. Dass offenbar nicht mal die Republikanische Partei in den USA, die Trump als Kandidaten für das Amt des Präsidenten nominierte, Zugang zum Team des Wahlsiegers hatte.

Das Ergebnis all dieser Beschreibungen lautet, die Bundesregierung ist der gleichen Fehleinschätzung aufgesessen wie viele, viele andere in den USA, Europa und dem Rest der Welt: Man hat nicht wirklich damit gerechnet, dass der verrückte Sprücheklopfer, der unberechenbare Quereinsteiger tatsächlich das Weiße Haus erobern könnte. Und nun weiß niemand so recht, wo man anrufen soll, wenn man mal mit Trump oder seinen Leuten sprechen will. Einen außenpolitischen Berater hatte er während seiner Wahlkampagne nicht.

Es hat angeblich in den vergangenen Monaten diplomatische Versuche gegeben, mit Trumps Leuten Kontakt aufzunehmen. Die deutsche Botschaft in Washington soll Gespräche geführt haben. Aber es heißt, das habe nicht so recht zu etwas geführt. Selbst im Auswärtigen Amt ist man aber nicht ganz sicher, wie ernsthaft die Bemühungen der Washingtoner Kollegen waren.

So eine Situation hat es noch nicht gegeben. Allenfalls Ronald Reagan war 1981 ebenfalls ein unbeschriebenes Blatt. Ob aber 2000 George W. Bush oder Al Gore gewonnen hätte, 2004 Bush oder John Kerry oder, oder später Barack Obama, John McCain oder Mitt Romney – immer wären die Deutschen darauf gut vorbereitet gewesen. Bei Demokraten und Republikanern gibt es genug kompetente Gesprächspartner, die die deutschen Diplomaten, Transatlantiker und außenpolitischen Berater beim Vornamen nennen. Und mit Hillary Clinton wäre eine alte Bekannte ins Oval Office gezogen.

Mit allen Bekannten – blaue Demokraten oder rote Republikaner – hat man sicher auch in den vergangenen Monaten gerne parliert. Nur leider waren die auch alle der Meinung, Trump werde nicht gewinnen. Trumpianer waren nicht darunter.

Und nun? Natürlich wäre es schöner, man hätte schon Gesprächskontakte, heißt es in der Bundesregierung. Aber bis zur Amtsübernahme durch Trump im Januar fließe die Spree und den Potomac ja noch ein bisschen Wasser runter. Da gebe es bestimmt Kontaktmöglichkeiten. „Hinter den Kulissen“, sagt von der Leyen, „wird man Kontakte knüpfen und rauszufinden versuchen, wer ist überhaupt Ansprechpartner.“

Wieso sollte er sich jetzt ändern?

Trump selbst muss nun eine Mannschaft zusammenstellen, die nicht nur Wahlkampf, sondern auch Regierung kann. Und in Berlin haben sie die Hoffnung, dass dann doch wieder ein paar Figuren auftauchen, die man schon kennt – auch wenn sie zum Washingtoner Establishment gehören, gegen das sich Trump ja nun gerade abgegrenzt hat.

Andererseits machen sie sich im Kanzleramt keine Illusionen darüber, dass der Kämpfer gegen das Establishment nun plötzlich ein Repräsentant desselben würde. Trump hat die US-Wahl gewonnen, weil er der Mann von außen ist. Sein Erfolgsrezept ist die Abgrenzung. „Wieso sollte er sich ändern?“, fragt man in der Bundesregierung.

In der deutschen Regierungszentrale rechnen sie auch nicht damit, dass sich Trump beruhigen werde, Tempo rausnimmt und vielleicht die Annäherung an die Republikanische Partei sucht. Oder sich gar von der unerwarteten Last des Amtes des mächtigsten Mannes der Erde beeindrucken lässt. Eher denken sie in Berlin, dass Trump so weitermacht, wie er auch seinen Wahlkampf geführt hat. Als Regelbrecher und Provokateur. Und Merkel weiß auch, dass 70-jährige erfolgreiche Männer – zumal solche mit einem ausgeprägten Hang, sich selbst toll zu finden – nicht gerade dazu neigen, ihren Stil zu ändern. Oder Demut zu zeigen.

Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier sieht keinen Anlass, seine kritischen Äußerung aus dem August zurückzunehmen, Trump sei ein „Hassprediger“. Mit Blick auf den schmutzigen US-Wahlkampf sei seine Sprache „angemessen“ gewesen, sagte Steinmeier am Mittwochabend im ZDF. Am Morgen nach der Wahl hatte der SPD-Minister bereits über den künftigen außenpolitischen Kurs der USA prognostiziert: „Nichts wird einfacher. Vieles wird schwieriger.“

Aber was genau erwarten die Deutschen außenpolitisch von Trump? Merkel hat bereits in ihrem Glückwunschschreiben an Trump (eine Post- oder E-Mail-Adresse scheint man immerhin zu haben) ihn an die „gemeinsamen Werte“ erinnert, die Deutschland und die USA verbänden: „Demokratie, Freiheit, Respekt vor dem Recht und der Würde jedes einzelnen Menschen, unabhängig von Herkunft, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung oder politischer Einstellung.“

Deals mit dem Geschäftsmann

Aus dem Umstand, dass die Kanzlerin dies alles so ausdrücklich aufführt, spricht der Zweifel, ob Trump diese Werte teilt. Gleiches gilt für die Liste der „großen Herausforderungen unserer Zeit“, die Merkel mitgeschickt hat: „das Streben nach wirtschaftlichem und sozialem Wohlergehen, das Bemühen um eine vorausschauende Klimapolitik, den Kampf gegen Terrorismus, Armut, Hunger und Krankheiten, den Einsatz für Frieden und Freiheit in der Welt.“

Merkel vermeidet zugleich, nun Schreckensszenarien über die künftige US-Weltpolitik zu entwerfen. Wird Trump den mühsam errungenen Atom-Deal mit dem Iran wie versprochen tatsächlich aufkündigen? Wird er den Klimawandel weiter leugnen? Die Freihandelsabkommen beerdigen? Mit Wladimir Putin Politik gegen Europa machen?

Merkel will abwarten, was kommt, und sich auseinandersetzen mit dem, was ist. Und sie hat die Erwartung, dass man auch mit Trump Deals machen kann. Schließlich ist der President Elect, der gewählte Herr des Weißen Hauses, Geschäftsmann.

