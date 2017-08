Abwahl vorerst abgewendet Die nötigen Stimmen für die Absetzung von Gohrischs Bürgermeister Heiko Eggert kamen im Rat nicht zusammen. Doch damit ist es nicht vorbei.

Einige Gohrischer wollen ein Bürgerbegehren zur Abwahl ihres Bürgermeisters Heiko Eggert in die in die Wege leiten. © Norbert Millauer

Selten war der Gemeindesaal in Gohrisch so voll wie zur letzten Ratssitzung. Nur wenige Stühle waren noch frei. Grund für das große Bürger-Interesse war die anstehende Entscheidung zum Abwahlverfahren gegen Bürgermeister Heiko Eggert.

Den Antrag dafür hatten die überparteiliche Fraktion sowie zwei weitere Gemeinderäte eingereicht. Dieter Gemser leitete als stellvertretender Bürgermeister die Sitzung am Donnerstagabend. Heiko Eggert war nicht anwesend. Zur Sache selbst gab es keine Beratung in der Sitzung. In der sächsischen Gemeindeordnung ist das ausdrücklich vorgeschrieben.

Mit dem Antrag wollte man einem bereits geplanten Bürgerbegehren zuvorkommen, verlas Annett Gerber (CDU). Ein solches öffentliches Verfahren würde dem Ansehen des amtierenden Bürgermeisters schaden. Ein völlig zerstörtes Vertrauensverhältnis sei der Grund für den Beschluss.

Auf Antrag eines Rates wurde geheim und nicht wie angedacht offen abgestimmt. Wahlkabine, Stimmzettel sowie Wahlurne standen bereit. Neun Ja-Stimmen waren nötig, um das Abwahlverfahren einzuleiten. Als die Stimmzettel ausgezählt wurden, versuchten einige der anwesenden Bürger, mitzuzählen. Sind es nun sieben oder acht? Dann verkündete Dieter Gemser das offizielle Ergebnis: sieben Räte haben für das Abwahlverfahren gestimmt, vier dagegen. Damit war klar: Der Rat wird kein Verfahren einleiten.

Die anwesenden Bürger waren mit diesem Ergebnis sichtlich unzufrieden. Eine Frau rief den Räten zu, dass diese von ihnen, den Bürgern, gewählt worden seien. Diese sollten also auch im Sinne der Bürger abstimmen. Dieter Gemser versuchte, zu beruhigen. Man müsse das Ergebnis so akzeptieren, sagte er. „Es liegt nun an den Bürgern.“ Daraufhin erklärte ein Einwohner laut, dass man nun tatsächlich das Bürgerbegehren in die Wege leiten werde.

Dies muss nun vor Beginn der Unterschriftensammlung schriftlich bei der Gemeinde angezeigt werden, sagt Thomas Obst, Leiter des Kommunalamtes des Landratsamtes Pirna. Damit ein Abwahlverfahren eingeleitet werden kann, müsse mindestens ein Drittel der wahlberechtigten Bürger der Gemeinde unterzeichnen.

